Аргументы Недели Мнение 13+

Славянин император Юстиниан, собиратель византийских земель

, 11:32 ,

Славянин император Юстиниан, собиратель византийских земель
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

К концу 5 века восточная часть бывшей римской империи – Византия потеряла многие свои земли на востоке, юге и западе и, как следствие, утратила былое могущество. Были испорчены и отношения Византии со славянскими владетелями. Тем удивительнее, что своим фактическим возрождением в первой половине 6 века восточная Империя была обязана императору, являвшемуся славянином по  происхождению.

По прошествии нескольких десятилетий после того, как остготы* –  родственный славянам народ, захватили при поддержке Византии апеннинские земли бывшей Западной Римской империи, свергнув и убив законно избранного правителя-руса Одоакра, властители Византии стали раскаиваться в том, что организовали этот переворот. Постепенно ОСТГОТЫ ЗАБЫЛИ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ ПРАВИТЬ В РИМЕ ОТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ВИЗАНТИИ, и стали вести себя там как оккупанты, собирая со всех римлян дань и управляя там по своему усмотрению. В такой ситуации необходимы были радикальные меры, чтобы остановить ослабление Византийской империи.       

В исторических источниках нет чёткого указания на то, что ВОЗРОЖДЕНИЕ ВИЗАНТИИ НАЧАЛОСЬ С ОПОРОЙ НА ВОЕННУЮ СИЛУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН, однако два факта указывают на это. Во-первых, как было уже сказано в предыдущих статях на argumenti.ru, именно с 6 века в армию Византии начали привлекаться большие русские отряды, тогда как ранее в неё нанимали в основном готов. И, во-вторых, в начале 6 века на константинопольском троне ИЛЛИРИЙСКУЮ ДИНАСТИЮ «ЛЬВОВ» СМЕНИЛА СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ЮСТИНИАНА.    

В 518 году, после смерти императора Анастасия I – иллирийца, сенаторы Ромеи возвели на трон начальника императорской стражи Юстина – выходца из восточно-славянского (фракийского*) рода. Юстин имел большое влияние в армии и смог обеспечить в Империи порядок. Но он не знал грамоты и был не слишком хорошим управленцем, поэтому он сделал помощником своего племянника – Флавия Юстиниана, также фракийца, получившего прекрасное образование и обладавшего великолепными способностями.

Византийский историк 6 века Прокопий Кесарийский, секретарь военачальника Велизария, прямо УКАЗЫВАЛ НА СЛАВЯНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЮСТИНИАНА, родители которого имели славянские имена. Отца основателя новой династии звали Савватий, а мать – Бигленицей.

Избранный консулом в 521 году Юстиниан настолько хорошо показал себя в вопросах управления и в военном деле, что Сенат обратился к тяжело заболевшему Юстину с просьбой назначить Юстиниана соправителем.

После смерти Юстина в 527 году, Юстиниан стал его преемником. И с  этого момента началось возрождение великой Византийской империи.

После восшествия на престол Юстиниан начал распространять среди населения идею «возврата потерянных земель» и продолжил  укреплять армию. Её главным полководцем был назначен Велизарий, которого часть современных историков считают фракийцем или славянином. На то, что именно ВЕЛИЗАРИЙ ЯВЛЯЛСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ ИМПЕРАТОРОМ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМИ ВЛАДЕТЕЛЯМИ указывает тот факт, что после поражения остготов в первой войне с Византией, в 540 году, собрание остготской знати предложило Велизарию корону остготского короля, очевидно рассчитывая таким образом вернуть утерянные в ходе войны земли. Велизарий на это ответил отказом.          

Итак, в 533 году византийская армия Велизария в ходе недолгой войны завоевала Королевство вандалов и аланов. Через два года Юстиниан объявил войну Остготскому королевству, и началась череда лёгких византийских побед в италийских землях, где многие города были взяты малым войском Велизария без боя. Такая ситуация была возможна только в том случае, если остготам противостоял МОЩНЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ – В ДАННОМ СЛУЧАЕ МЕЖДУ ИМПЕРАТОРОМ ВИЗАНТИИ И РУССКИМИ ВОЖДЯМИ.  

В 535 году армия Велизария высадилась на Сицилии, подчинённой остготам, и быстро её захватила. Едва начался штурм Палермо, остготы тут же сдались. Вскоре византийцы отвоевали у остготов Далмацию – северо-западное побережье Балканского полуострова. А в 536 году Велизарий всего с 7500 воинами высадился на юге Апеннинского полуострова. Местное римское население встретило его с радостью, а ОСТГОТСКИЕ ГАРНИЗОНЫ НЕ ПОСМЕЛИ ОКАЗЫВАТЬ ВИЗАНТИЙЦАМ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

На сторону Велизария даже перешёл Эбримут, зять остготского короля Теодахада, стоявший во главе отряда остготов в городе Регий. Велизарий отправил Эбримута в Константинополь, и там тот получил от императора сан патриция.

Когда отряд Велизария подошёл к Риму, остготский гарнизон без боя покинул город. Правда, затем, почти потеряв Апеннинский полуостров, остготские племена всё-таки начали полноценную войну, но Византию им было уже не остановить.   

СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ЮСТИНИАНА ПРАВИЛА ИМПЕРИЕЙ ДО НАЧАЛА 7 ВЕКА. В этот период Византия значительно увеличила свои территории; снова выросло её значение как политического и культурного центра мира. Был принят новый кодекс законов. Императоры из рода Юстиниана вели активное строительство: в разных городах Империи постоянно возводились общественные здания, храмы, дворцы; центральные улицы украшались колоннадами. Построенный в этот период в Константинополе собор Святой Софии стал самым большим храмом в христианском мире и оставался таковым на протяжении более чем тысячи лет.

СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ВОЗРОДИЛА МОЩЬ ИМПЕРИИ, ОДНАКО С ЭТИМ НЕ СМОГЛИ СМИРИТЬСЯ ЗАПАДНЫЕ КОРОЛИ. Не без участия «Запада» династия Юстиниана в 610 году сменилась на малоазийскую династию Ираклия – и вскоре отношения Византии со славянами начали ухудшаться.
 
 *В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым фракийцы и остготы были родственны славянам.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».   

Славянин император Юстиниан, собиратель византийских земель

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.
Пишет художественные произведения  по исторической и другой тематике.
Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Леонид Кучма: Россия «оккупировала» Крым, потому что Украина «не стала защищаться»

Леонид Кучма: Россия «оккупировала» Крым, потому что Украина «не стала защищаться»

Российская Федерация «оккупировала» Крымский полуостров, потому что Украина «не стала защищаться». Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Леонид Кучма, второй украинский президент.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью