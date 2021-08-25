Славянин император Юстиниан, собиратель византийских земель

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 августа 2021, 11:32 Олег Грищенко,

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

К концу 5 века восточная часть бывшей римской империи – Византия потеряла многие свои земли на востоке, юге и западе и, как следствие, утратила былое могущество. Были испорчены и отношения Византии со славянскими владетелями. Тем удивительнее, что своим фактическим возрождением в первой половине 6 века восточная Империя была обязана императору, являвшемуся славянином по происхождению.

По прошествии нескольких десятилетий после того, как остготы* – родственный славянам народ, захватили при поддержке Византии апеннинские земли бывшей Западной Римской империи, свергнув и убив законно избранного правителя-руса Одоакра, властители Византии стали раскаиваться в том, что организовали этот переворот. Постепенно ОСТГОТЫ ЗАБЫЛИ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ ПРАВИТЬ В РИМЕ ОТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ВИЗАНТИИ, и стали вести себя там как оккупанты, собирая со всех римлян дань и управляя там по своему усмотрению. В такой ситуации необходимы были радикальные меры, чтобы остановить ослабление Византийской империи.

В исторических источниках нет чёткого указания на то, что ВОЗРОЖДЕНИЕ ВИЗАНТИИ НАЧАЛОСЬ С ОПОРОЙ НА ВОЕННУЮ СИЛУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН, однако два факта указывают на это. Во-первых, как было уже сказано в предыдущих статях на argumenti.ru, именно с 6 века в армию Византии начали привлекаться большие русские отряды, тогда как ранее в неё нанимали в основном готов. И, во-вторых, в начале 6 века на константинопольском троне ИЛЛИРИЙСКУЮ ДИНАСТИЮ «ЛЬВОВ» СМЕНИЛА СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ЮСТИНИАНА.

В 518 году, после смерти императора Анастасия I – иллирийца, сенаторы Ромеи возвели на трон начальника императорской стражи Юстина – выходца из восточно-славянского (фракийского*) рода. Юстин имел большое влияние в армии и смог обеспечить в Империи порядок. Но он не знал грамоты и был не слишком хорошим управленцем, поэтому он сделал помощником своего племянника – Флавия Юстиниана, также фракийца, получившего прекрасное образование и обладавшего великолепными способностями.

Византийский историк 6 века Прокопий Кесарийский, секретарь военачальника Велизария, прямо УКАЗЫВАЛ НА СЛАВЯНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЮСТИНИАНА, родители которого имели славянские имена. Отца основателя новой династии звали Савватий, а мать – Бигленицей.

Избранный консулом в 521 году Юстиниан настолько хорошо показал себя в вопросах управления и в военном деле, что Сенат обратился к тяжело заболевшему Юстину с просьбой назначить Юстиниана соправителем.

После смерти Юстина в 527 году, Юстиниан стал его преемником. И с этого момента началось возрождение великой Византийской империи.

После восшествия на престол Юстиниан начал распространять среди населения идею «возврата потерянных земель» и продолжил укреплять армию. Её главным полководцем был назначен Велизарий, которого часть современных историков считают фракийцем или славянином. На то, что именно ВЕЛИЗАРИЙ ЯВЛЯЛСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ ИМПЕРАТОРОМ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМИ ВЛАДЕТЕЛЯМИ указывает тот факт, что после поражения остготов в первой войне с Византией, в 540 году, собрание остготской знати предложило Велизарию корону остготского короля, очевидно рассчитывая таким образом вернуть утерянные в ходе войны земли. Велизарий на это ответил отказом.

Итак, в 533 году византийская армия Велизария в ходе недолгой войны завоевала Королевство вандалов и аланов. Через два года Юстиниан объявил войну Остготскому королевству, и началась череда лёгких византийских побед в италийских землях, где многие города были взяты малым войском Велизария без боя. Такая ситуация была возможна только в том случае, если остготам противостоял МОЩНЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ – В ДАННОМ СЛУЧАЕ МЕЖДУ ИМПЕРАТОРОМ ВИЗАНТИИ И РУССКИМИ ВОЖДЯМИ.

В 535 году армия Велизария высадилась на Сицилии, подчинённой остготам, и быстро её захватила. Едва начался штурм Палермо, остготы тут же сдались. Вскоре византийцы отвоевали у остготов Далмацию – северо-западное побережье Балканского полуострова. А в 536 году Велизарий всего с 7500 воинами высадился на юге Апеннинского полуострова. Местное римское население встретило его с радостью, а ОСТГОТСКИЕ ГАРНИЗОНЫ НЕ ПОСМЕЛИ ОКАЗЫВАТЬ ВИЗАНТИЙЦАМ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

На сторону Велизария даже перешёл Эбримут, зять остготского короля Теодахада, стоявший во главе отряда остготов в городе Регий. Велизарий отправил Эбримута в Константинополь, и там тот получил от императора сан патриция.

Когда отряд Велизария подошёл к Риму, остготский гарнизон без боя покинул город. Правда, затем, почти потеряв Апеннинский полуостров, остготские племена всё-таки начали полноценную войну, но Византию им было уже не остановить.

СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ЮСТИНИАНА ПРАВИЛА ИМПЕРИЕЙ ДО НАЧАЛА 7 ВЕКА. В этот период Византия значительно увеличила свои территории; снова выросло её значение как политического и культурного центра мира. Был принят новый кодекс законов. Императоры из рода Юстиниана вели активное строительство: в разных городах Империи постоянно возводились общественные здания, храмы, дворцы; центральные улицы украшались колоннадами. Построенный в этот период в Константинополе собор Святой Софии стал самым большим храмом в христианском мире и оставался таковым на протяжении более чем тысячи лет.

СЛАВЯНСКАЯ ДИНАСТИЯ ВОЗРОДИЛА МОЩЬ ИМПЕРИИ, ОДНАКО С ЭТИМ НЕ СМОГЛИ СМИРИТЬСЯ ЗАПАДНЫЕ КОРОЛИ. Не без участия «Запада» династия Юстиниана в 610 году сменилась на малоазийскую династию Ираклия – и вскоре отношения Византии со славянами начали ухудшаться.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым фракийцы и остготы были родственны славянам.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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