Обвиняемая по делу «Зимней вишни» в Кемерово сообщила, что не знала о проблемах с жизнеобеспечением в ТЦ

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25 августа 2021, 08:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Пожар в Кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Фото: life.ru

Юлия Богданова, бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», выступила с последним словом в суде. Напомним, что женщина обвиняется по делу чудовищного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который привёл к гибели 37 детей. По мнению экспертов, это была одна из худших трагедий за всю историю Российской федерации. Многие свидетели пожара до сих пор не могут оправиться от увиденного. Прокуратура ранее просила назначить Богдановой наказание в виде лишения свободы на 14 лет и шесть месяцев. Суд уже удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Сама Богданова сообщила, что признаёт свою вину и не хочет ни коим образом оправдаться. Также она заявила, что доверяет объективности суда. Очевидно, что экс-руководитель организации раскаивается в содеянном.

Согласно сведениям, полученных от самой Богдановой, женщина проработала в своей должности менее двух лет. Она чётко отметила, что никто из предыдущих руководителей не сообщал ей о сложностях проектирования и строительства торгового центра. Ей было предъявлено разрешение на ввод ТРЦ «Зимняя вишня» в эксплуатацию. Как сообщила Богданова, «её уведомили в том, что эксплуатация здания – законна и безопасна». Также она заявила, что в должности директора организовала проверки всех систем жизнеобеспечения ТРЦ. Приглашённые подрядчики должны были устранить все выявленные проблемы. «Я была уверенна в безопасности «Зимней вишни»,- сказала Юлия, «Я стремилась, чтобы посетителям и арендаторам было комфортно и безопасно». Подсудимая добавила, что осознаёт всю меру своей ответственности, «как человек и руководитель комбината».

Богданова – не единственный виновник пожара в Кемеровском ТРЦ. По делу о возгорании и последующих смертях 60-ти человек проходят ещё 7 подсудимых. Среди них – пожарный Андрей Бурсин (ему предложили наказание в виде 6 лет тюрьмы), ещё один пожарный Сергей Генин (5 лет лишения свободы), гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судёнок (гособвинение просит наказания в виде 14 лет лишения свободы), бывший технический директор ККК Георгий Соболев (13 лет тюрьмы), охранник ТРЦ Сергей Антюшин (прокуратура просит для него 9 лет и 6 месяцев строгого режима), гендиректор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (гособвинение просит приговорить его к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения) и сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин (5 лет и 8 месяцев лишения свободы).

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