Блокада Ленинграда: Бадаевские склады

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 августа 2021, 08:12 Вадим Кулинченко,

Фото взято из интернета

Нетленной страницей вошла в мировую историю 900-дневная блокада Ленинграда. За период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102 520 зажигательных и 4 653 фугасных бомб. И всё-таки не это было самым страшным, а голодная смерть…

Своей стойкостью жители блокадного Ленинграда не только спасли свой город, но, в какой-то мере, помогли, и выиграть битву за Москву. План врага по захвату Ленинграда с ходу потерпел крах, а это повлекло за собой и срыв намерений противника повернуть основные силы группы армий «Север» для наступления на Москву.

Не выдержал бы натиск врага Ленинград, не известно, как бы сложилась битва за Москву!



Одна из тайн Бадаевских складов

Война до Ленинграда дошла быстро. Гитлер одной из главных задач войны против Союза считал уничтожение города, который был колыбелью революции. Один из главных ударов (группа армий «Север») направлялся на Питер. Уже в начале сентября 1941 года пошли регулярные артобстрелы, а потом и массированные бомбардировки города вражеской авиацией. Официально 8 сентября началась блокада Ленинграда.

СЛУЧАЙНОСТЬ или РОКОВОЕ СОВПАДЕНИЕ, но 8 сентября 1941 г. первые «зажигалки» упали вечером на продовольственные склады. Склады назывались Бадаевскими в честь старого большевика Алексея Евгеньевича Бадаева (1883 – 1951 гг.), бывшего с 1912 года депутатом царской Государственной думы. В 1930-е годы руководил потребкооперацией, в 1938-1943 годах был Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Склады занимали огромную территорию в 32 гектара и были основной продовольственной базой Ленинграда в довоенное время. Это не было секретом, поэтому возможно, гитлеровцы целенаправленно наносили удар по ним.

Склады представляли собой 135 сильно обветшалых деревянных хранилищ, построенных ещё в 1914 годах. В противопожарном отношении склады были оборудованы слабо, а весь пожарный инвентарь состоял из примитивных бочек с водой, багров, ящиков с песком и прочих топоров и вёдер. Об огнетушителях и речи не шло. Основная борьба с зажигательными бомбами заключалась в сбрасывании их с крыш на землю, но на Бадаевских складах было категорически запрещено подниматься на кровлю из-за опасности их обрушения.

В день роковой бомбардировки 8 сентября в 18 часов 30 минут первые зажигательные бомбы упали на склады. Сразу же загорелось около десятка хранилищ. Огонь стал быстро распространяться. Складские работники пытались потушить пожар своими силами, но их было мало – всего по два человека на 4-5 хранилищ, да и те не все были на месте. Некоторые кладовщики ушли на ужин в город, и застигнутые там бомбардировкой не могли возвратиться. Ко всему прочему, они унесли ключи от своих складов, и пожарным с большим трудом приходилось добираться до очагов пожара внутри помещений. Дело усугубилось ещё и тем, что телефонная связь с городом прервалась, в первые же минуты налёта – сгорели провода, телефон был так называемая «воздушка», и поэтому первая профессиональная пожарная команда прибыла на склады только через час. Потребовалось целых 6 часов, чтобы справиться с огнём, который уничтожил 38 хранилищ и 11 подсобных помещений. Это примерно треть всех хранилищ. Это важная цифра. Ведь если бы 2/3 были с запасами, то… Но!

Жители Ленинграда, видевшие огромный пожар на складах, последующий голод в городе связывали с уничтожением всех продовольственных запасов, хранящихся на складах. Эта версия поддерживалась и официальной пропагандой по двум причинам: во-первых - подогревалась ненависть к захватчикам; во-вторых – снимала вину за бездеятельность с городского руководства.

ЛЕГЕНДА о сгоревшем продовольствии бытовала до 1998 года. Да и сегодня в неё верят многие, ссылаясь на свидетельства очевидцев-блокадников. А правда, как всегда, хранилась в архивах за семью печатями.

В 1998 году исследовательница ленинградской блокады Ольга Николаева «раскопала» в архивах НКВД уголовное дело, заведённое чекистами по факту того пожара на Бадаевских складах. В ходе разбирательства выяснилось, что по состоянию на 8 сентября 1941 года на складах хранилось всего лишь 4 996 238 кг (4 996 тонн) сахара. Он весь спёкся от огня в сплошную массу-леденец. Большую его часть удалось переработать и пустить в дело, безвозвратно было потеряно около 700 тонн сахара (3-х суточный расход по карточным нормам). Следствие пришло к выводу, что виной пожара 8 сентября 1941 года на Бадаевских складах стала преступная халатность их руководства.

До сих пор нет единого мнения о причинах пожара – действительно ли он возник от налёта вражеской авиации, или был сотворён действиями диверсантов? Но это другая тема.

А говорить о голодной смерти тысяч ленинградцев от голодной смерти вследствие пожара на Бадаевских складах уже не приходится. Но эту легенду городские власти даже не пытались опровергнуть! Почему? Да потому, что они сами были виноваты в ситуации, приведшей к голоду в Ленинграде. Перед войной никаких стратегических запасов продовольствия в городе не создавалось, он снабжался, что называется «с колёс». В мирное время поставки продуктов шли бесперебойно, думать о каких-то запасах никто из партийных боссов не хотел. А сегодня эта практика «с колёс» может привести к катастрофе всей страны, а не только отдельного города. Но нынешнее руководство, как и тогда, об этом не задумывается. Когда «клюнет жареный петух», страдать-то будет народ, а не боссы.

Когда Ленинград был окружён и оказался в тисках голода из-за головотяпства его руководителей, то легче всего было списать всё на легенды. Чем признать свою недальновидность и просчёты, приведшие к голодной смерти тысячи ленинградцев.



У нас всегда так: одни совершают ошибки и преступления, и при этом становятся героями, другие, причём их большинство, гибнут безвестными жертвами. Научит ли нас чему-нибудь история?!



Р. S. К сожалению, в условиях рыночной экономики отсутствует даже термин «продовольственный запас» не только городов, но и страны. Возникает вопрос: а есть ли у страны стратегические запасы вообще? Один умный молодой человек сказал мне, что сегодня другая эпоха и люди стали (все и наши и те) гораздо глупее. Я с ним согласен, но дело в том, что отрицание старых понятий и истин приведёт к непредсказуемым бедствиям. Доказательство тому «Бадаевские склады».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости