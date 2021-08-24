По мнению экспертов, в РФ нужно срочно принимать законы против ВИЧ-отрицателей

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 августа 2021, 22:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Порою у аналитиков создаётся невольное впечатление, что больные дети в нашей стране – это обуза для государства, а больные СПИДом и подавно. Давно известно, что ВИЧ создаёт проблему не только со здоровьем населения, но и вызывает споры среди общественности. В России, как и в других странах, существуют целые объединения так называемых «отрицателей», которые считают, что ВИЧ и СПИД – на самом деле вымысел и миф. Обычно такие люди подвергают чрезмерной опасности своих собственных детей. Если у них имеются дети, уже заболевшие опаснейшей инфекцией в мире, то они часто не получают должного лечения, а затем умирают.

Существуют сразу несколько примеров, когда «отрицатели» доводили своих отпрысков до смерти, просто не давая им нужные лекарства. При этом, врачам эти «родители» утверждали обратное. В соцсетях есть множество разных групп, посвящённых «теории отрицания» СПИДа. Люди в этих группах выступают за игнорирование опаснейшей болезни в мире. Но почему-то такие сообщества в РФ не запрещены и не приравнены к экстремистским.



По мнению юриста из сообщества «Позитивная волна», вопрос, касающийся ВИЧ в нашей стране, всё ещё очень сложный и требует незамедлительного решения. Активисты утверждают, что законы о ВИЧ-отрицании следует принять как можно скорее. Ведь существование подобного течения ставит под удар всё новые и новые жизни. Лечение детей, которых растят родители из группы «отрицателей», обходится бюджету в гораздо более крупные суммы, чем терапия для инфицированных взрослых людей. Активисты убеждены, что в России явно не хватает закона о пресечении распространения лженаучных сведений. То, что в стране эпидемия ВИЧ – это уже давно не новость. Глава «Пациентского контроля» Юлия Верещагина настроена ещё более строго и предлагает вовсе запретить движения ВИЧ-«диссидентов». Отчаявшиеся от горя родители часто натыкаются на эти сообщества в интернете и начинают им всячески верить. Уже из психологии ясно, что когда в семье случается горе, в первую очередь всем хочется, чтобы это было лишь сном. Но СПИД у детей – далеко не сон, а суровая реальность.



Самые действенные меры против ВИЧ-отрицателей предложил академик РАН Вадим Покровский. Он также раскритиковал власти в нежелании уделять внимание профилактике ВИЧ-инфекции. Покровский считает, что для борьбы с «диссидентами» нужно быть такими же активными, как и они. Известно, что «отрицатели» используют пропаганду для того, чтобы убедить людей в том, что СПИДа не существует, и что за теми, кто его лечит, якобы стоят какие-то «тёмные силы» или «члены мирового правительства». Учёный выступает за то, чтобы о вирусе уже рассказывали в школах, причём во всех подробностях. Правда здесь существует большая загвоздка – половое воспитание. СПИД – это неотъемлемая часть полового воспитания, и это означает, что в школах помимо этой проблемы должны подниматься и другие, связанные с половыми отношениями людей. Эта инициатива пока что не может найти отклика у Минпросвещения РФ. Поэтому Покровский выступает за одобрение и последующее введение дисциплины полового воспитания в школьную программу.



В Минздраве пока данные проблемы предпочитают не комментировать. А вот активисты уже насчитали неутешительные данные по поводу ВИЧ-отрицателей и их «жертв». По их сведениям, в России скончались как минимум 23 ребёнка, родители которых не обеспечили своим детям должного лечения. Всего в списке тех, кто скончался по причине ВИЧ-отрицания, числятся 107 человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости