В Китае считают обвинения США бездоказательными

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 августа 2021, 22:22 Александр Крохмаль, Журналист

Правительство Си Цзиньпина считает обвинения США политизированными и бездоказательными. Речь идёт о заявлениях о непосредственной вине КНР, ввиду коронавирусной пандемии, охватившей уже целую планету. Коронавирус, пандемия

На сегодня число заболевших уже зашкаливает за 200 миллионов (точная цифра – 212 802 557, и это только по официальным данным). Темпы заражения не сбавляются и только набирают ход. Но всё же в Китае стоят на своём. Как сказал официальный представитель китайского МИДа, «США опираются не на факты, а просто пытаются переложить вину на КНР». При этом, в руководстве Пекина так же продолжают скрывать происхождение коронавируса. Си Цзиньпин до сих пор не поделился об этом точной информацией. Представители ВОЗ и поныне не удовлетворены ответами со стороны Поднебесной.

Известно, что в случае выявления прямой вины Китая за секретные разработки в Уханьской вирусной лаборатории, правлению КПК придётся ответить не только перед США, но и перед всем земным шаром. По мнению большинства экспертов, нынешний коронавирус был и остаётся искусственной формой жизни, созданной руками человека. В правительстве США полагают, что вирус вырвался из лаборатории и через заражённых китайцев распространился по всему миру. Правда есть и ещё одна теория, менее популярная. Согласно этой гипотезе, вирус мог распространиться, благодаря умышленному теракту.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости