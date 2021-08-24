Следственный абсурд вне закона

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 августа 2021, 15:30 Марина Галюченко

Президент Российской Федерации В.Путин в послании к Федеральному Собранию в 2019 г. признал, что уголовное преследование бизнеса стало угрозой для экономики страны.

В этой статье мы разберемся, как факт преследования за недоказанное, по мнению адвокатов, преступление перевернуло жизнь братьев Глушковых - предпринимателей из города Балахны Нижегородской области.

Итак-братья Глушковы Александр и Владимир — в г.Балахны слыли успешными предпринимателями. В 2005 г. они оба избрались депутатами в местные органы самоуправления, что говорит о доверии местных жителей к деятельности братьев. В 2010 старшего брата Александра земское собрание единогласно избрало Председателем. По-видимому, у братьев были конкуренты, которым мешала деятельность предпринимателей, а также и депутатов. В распоряжении редакции имеется копия протокола допроса некоего гражданина Котомина от 29 апреля 2013 г. Из показаний, которые он дал следователю СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, следует, что за деньги в 2013 г. он совершил поджог двух машин, принадлежащих Александру Глушкову и его жене, по указке некоего человека по прозвищу «Орел». Но после того, как ему было поручено убить А.Глушкова, поджигатель, опасаясь уже за свою безопасность, пришел с покаянием к Александру и признался. Котомин был напуган и ему легче было сесть в тюрьму за поджог, нежели самому быть убитым за невыполнение заказа. Александр и привел его к правоохранителям, где он и дал признательные показания. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по факту поджога было проведено расследование и Котомина осудили, а вот поручение убить А.Глушкова со стороны представителей правоохранительных органов осталось нерасследованным должным образом: ни личность заказчика, ни личность посредника не установлены.

В 2016 г. Александр был избран жителями нескольких районов Нижегородской области в Законодательное собрание, что говорит о высокой степени доверия избирателей. А младший был избран главой МСО Балахнинского района.

Март 2016 год. СУ СК РФ по Нижегородской области возглавил А.П.Виноградов. В распоряжении редакции имеется копия заявления А.Глушкова о вымогательстве с него и его брата Владимира взятки в размере десяти миллионов рублей. По показаниям Глушкова именно А.Виноградов был инициатором такого «предложения» в счет покровительства их бизнеса. Факт знакомства и общения Виноградова с братьями Глушковыми был установлен в ходе проведенной проверки Следственным комитетом по Нижегородской области, да и сам Виноградов этого не отрицал.

Последовавшие за этим события наводят на мысль, что вся дальнейшая ситуация, связанная с уголовным преследованием братьев Глушковых, сложилась не без применения административного ресурса обиженного должностного лица.

Заметим, что депутатство братьев было безвозмездной общественной нагрузкой и Глушковы продолжали вести свою предпринимательскую деятельность.

10 ноября 2017 года в отсутствие братьев Глушковых у них был произведен обыск, причем, судя по жалобе Глушкова А.Л. в адрес первого заместителя прокурора Нижегородской области, как в детективном фильме — оперативники явились в дома в шесть часов утра, выбили окно в доме Александра, где в это время все домочадцы спали, напугали несовершеннолетних детей, старших сыновей уложили на пол, надев наручники, старший сын к тому же получил удар ногой в лицо. Причем предъявили невнятный документ по уголовному делу, к которому братья Глушковы, по словам адвокатов, отношения не имели. Однако подача жалобы никаких юридических последствий не имела: никто не наказан и дело по факту проведения обыска оперативниками не заведено, поскольку действовали они согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 января 2018 г. исключительно в рамках закона. А психологические травмы детей...

В период нахождения братьев Глушковых за пределами Российской Федерации против них возбуждается уголовное дело по факту «утраты» г.Балахны старого здания автостанции, здания без горячей воды и нормального туалета, которое с 2013 года уже не являлось собственно автостанцией, так как не соответствовало СНИПАМ. И за один день, по словам адвокатов братьев Глушковых, им предъявляют обвинение заочно и объявляют в международный розыск, лишая тем самым возможности возвратиться домой.

А что касается здания «автостанции», то еще в 2012 году при прежней администрации было принято решение о необходимости реконструкции данного здания: пристроить торговый центр на деньги инвесторов, чем облагородить и площадь, обеспечить торговые места и дать работу людям. Был изготовлен и утвержден градостроительный план земельного участка, предусматривающий пристрой торгового центра. Возникает вопрос, а причем здесь Глушковы? Непонятно. Но именно это обстоятельство, похоже, легло в основу расследования в 2018 г. В ходе журналистского расследования найти каких-либо доказательств того, что в 2012-2013 году и Александр Глушков и Владимир Глушков каким-либо образом были причастны к планам администрации Балахнинского района мы не смогли. Установлено только то, что братья Глушковы, являясь индивидуальными предпринимателями, в 2014 году приняли предложение принять участие в соинвестировании того проекта, который еще в 2012 году задумала администрация Балахнинского района. И не только они, но и иные лица, свидетели на настоящий момент. Решение было принято, деньги вложены. Мы не будем, дорогие читатели, вдаваться в юридические тонкости соинвестирования, скажем просто, что это один из видов предпринимательской деятельности. Но, видимо, следствие решило иначе. Вернее, следователь Леонов, который вел это дело, приписал братьям Глушковым «огромное влияние» на территории Нижегородской области, пользуясь которым они «добились», судя по словам адвокатов Глушковых, слово именно в кавычках, от неизвестных должностных лиц выполнения много чего «незаконного». И, получается, похитили за свои собственные деньги здание бывшей автостанции. Причем обращает на себя внимание тот факт, что к уголовной ответственности соинвесторы были привлечены выборочно, т.е. из четырех соинвесторов привлечено только трое. Сразу же возникает подозрение о предвзятом отношении представителей правоохранительных органов именно к братья Глушковым и наличии умысла в их действиях. Еще больше укрепляется это подозрение, когда адвокаты рассказали, что в период проведения предварительного расследования Глушковы содержались в одиночных камерах, как будто они обвинялись в совершении особо тяжкого преступления. Предварительное расследование длилось два года без их присутствия, а после приезда их из-за границы после прохождения лечения, по словам их адвокатов, им было предъявлено обвинения без возможности предоставить свои доводы и доказательства.

Можно много еще писать о проведенном предварительном расследовании. На это не хватит газетной полосы. Можно писать об экспертизе некоего ООО, согласно которой это не было реконструкцией, а было строительство нового здания. Похоже, заключение ООО оказывается в настоящее время для следствия, и предполагаем для суда, важнее, чем мнение государственных органов, утвердивших проектную документацию, мнения Госстройнадзора который осуществлял контроль. Лишили ли жителей Балахнинского района места, где можно подождать автобус? Нет не лишили. Как рассказали адвокаты, договор о безвозмездном пользовании помещением есть. Но не пользуется администрация. А почему? Потому что Балахнинское автотранспортное предприятие еще с 2012 года убыточно, и давно не имеет лицензии на пассажирские перевозки, это открытые данные. И ликвидируется. А частным перевозчикам этого не нужно, ведь билеты продаются в автобусах. Ну а жители? А жители пусть думают, что виноваты братья Глушковы - «криминальные авторитеты».

Ну и, как говорят, «до кучи» есть еще «хищение» земли «сквера» на площади «ПЗРА». Правда, судя опять же по словам адвокатов, это по данным Росреестра собственность совсем другого человека. Мы побывали там, в этом месте «сквера»: асфальт, трещины, редкая травка, искали скамейки для отдыха, тень от деревьев, но не нашли. Нашли мусор. И возможность купить вина.

Как рассказали корреспонденту адвокаты братьев Глушковых, апогеем истории являются вмененные взятки, которые «брал» Глушков Александр при пособничестве своего брата Владимира Глушкова. Даже следствие отказалось признавать людей, дававших так называемые взятки, «взяткодателями», так как это предусмотрено уголовным кодексом Российской Федерации. Корреспондент присутствовала во время выступления государственного обвинителя в судебном процессе и не услышала фамилий конкретных лиц, которые дали взятку, была ссылка только на свидетелей. А со слов адвокатов стороной защиты предоставлено неопровержимое алиби братьев.

Корреспондент был удивлен и еще одним обстоятельством: в судебном процессе судья в век цифровизации и наличия телефонов ограничил адвокатов в съемке представленных стороной обвинения доказательств, предложив им переписать документ от руки!. А они и переписали целых восемнадцать листов.

Журналистское расследование продолжается. Интересна в этом деле роль следователя Леонова, которого, как получается, именно ради расследования этого дела откомандировали из Ульяновска в Нижний Новгород. Видимо, свою работу он сделал, поскольку уже уехал в другой город. А, судя по рассказу жены Александра Глушкова и его адвоката, работать он умеет: вызывает жену обвиняемого, который уже находится в СИЗО, и развешивает портреты в кабинете. Возникает вопрос к авторам негативной информации о «криминальных авторитетах» братьях Глушковых, размещаемой в местной прессе, неужели это косвенное давление на суд, чтобы сформировать определенное мнение у судей?

Суд сейчас идет, корреспондент присутствовала на заседании, государственный обвинитель принимала участие в прениях путанными и общими фразами, никакой конкретики относительно участия братьев в уголовном деянии не прозвучало, но к ужасу присутствующих запросила сроки по пока не доказанному преступлению братьев Глушковых 15 и 13 лет строгого режима. То есть как за совершение особо тяжких преступлений.

Редакция не вправе вмешиваться в процесс, но есть надежда на справедливое отношение судьи к доказательствам адвокатов подсудимых Глушковых. Принцип состязательности сторон обвинения и защиты должен стать той основой процесса, который установит истину.

Однако надежды, что это именно справедливый суд, а не судилище, осталось мало. Этот процесс может стать тем негативным общественным резонансом, от которого у обычного гражданина России пропадает вера в справедливость и беспристрастность правоохранительной и судебной систем!

Продолжение следует…

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