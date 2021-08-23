«Крымская платформа»

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23 августа 2021, 18:05 Сергей Владимиров, юрист, писатель, г. Москва

Фото: pi24.mirtesen.ru

Это действо является неприкрытым посягательством на территориальную целостность России. В качестве ответных действий наши МИД и Генеральная прокуратура должны:

1. Послам стран-участниц рекомендовать отбыть в свои столицы для долговременных консультаций с руководством;

2. Все страны-участницы занести в список недружественных;

3. К представителям стран, участвующих в антироссийском «шабаше», применить персональные санкции, вплоть до возбуждения уголовных дел.





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