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«Крымская платформа»

, 18:05

«Крымская платформа»
Фото: pi24.mirtesen.ru

Это действо является неприкрытым посягательством на территориальную целостность России. В качестве ответных действий наши МИД и Генеральная прокуратура должны:  

1. Послам стран-участниц рекомендовать отбыть в свои столицы для долговременных консультаций с руководством;

2. Все страны-участницы занести в список недружественных;

3. К представителям стран, участвующих в антироссийском «шабаше», применить персональные санкции, вплоть до возбуждения уголовных дел.

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