Хабаровский край – форпост России на Дальнем Востоке

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23 августа 2021, 12:13

Фото: kartinki24.ru; На фото: Река Амур в Хабаровске

28 июля премьер-министр Михаил Мишустин после рабочей поездки в Хабаровский край дал ряд поручений по развитию социального комплекса и промышленных площадок. Какие задачи сейчас стоят перед регионом и чем продиктовано пристальное внимание к их реализации со стороны правительства, рассказал замдиректора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

Дальний Восток и Арктический регион являются стратегической территорией для России как с точки зрения своего экономического потенциала, так и нацбезопасности. Неудивительно, что Правительство в последние годы уделяет ему повышенное внимание.

Сам Хабаровский край является одним из ключевых промышленных центров Дальнего Востока. На долю «обработки» приходится порядка 70% в структуре промышленного производства, а через территорию края проходят магистральные железнодорожные пути сообщения – Транссиб и БАМ, располагаются крупные морские грузовые порты, что говорит о выгодном транзитном транспортном положении региона.

Согласно Федеральной адресной инвестиционной программе на территории края реализуется порядка 20 крупных инфраструктурных проектов, включающие развитие как социального и транспортного, так и производственного комплексов. На 2021 год объем бюджетных ассигнований в рамках ФАИП составляет порядка 7,5 млрд руб. Для привлечения инвестиций в экономику региона создано 3 территории опережающего развития - ТОР Комсомольск, ТОР Хабаровск, ТОР Николаевск, ключевыми отраслями специализации, которых обозначены машиностроение, деревопереработка, судоремонт, рыбопереработка, логистика. Общий объем заявленных инвестиций в ТОР-ы должен составить порядка 70 млрд рублей, а кол-во созданных рабочих мест – около 8000 ед. Регион обладает и значительным экспортным потенциалом. В структуре экспорта более 85% приходится на страны дальнего зарубежья.

Сегодня, ключевыми зонами развития Хабаровского края являются агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный» и Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. Однако, главным образом ориентация идет на развитие южной части Хабаровского края.

Хабаровский край, как и большинство регионов Дальнего Востока отличается низкой плотностью и неравномерностью распределения инфраструктурной базы, главным образом транспортной и энергетической. Если оценивать фондонасыщенность территории региона, то ее величина составляет менее 10 млн руб./кв км, что говорит о существенном недоиспользовании ее потенциала. Растет степень износа основных фондов, которая составляет около 40%. Помимо этого, регион характеризуется отрицательным миграционным сальдо, что говорит о необходимости принятия особых мер по удержанию текущего и привлечению нового населения. Среднегодовая численность населения за последние 15 лет сократилась с 692 тыс. человек в 2005 г. до 667 тыс. в 2019 г.

Поручения премьера направлены на развитие социального комплекса – завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и развитие производственных площадок – модернизация и реконструкция Амурского судостроительного завода. На территории Хабаровского края, как и всех дальневосточных регионов, должны формироваться крупные экономические центры, привлекающие как трудовые, так и инвестиционные ресурсы. Активная работа по развитию социального комплекса – в сфере здравоохранения, образования, спорта проводится уже сейчас, но посещение края премьером все-таки символически важное событие.

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