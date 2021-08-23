В афганском Панджере намечается грандиозная битва

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23 августа 2021, 09:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Запрещённое в РФ террористическое движение «Талибан»* уже отправило войска в провинцию Панджер, где сформировался центр сопротивления экстремистам.

Отправка армии в те регионы несомненно приведёт к столкновению с силами законных властей. Как уже известно, в Панджере сосредоточены сторонники прежнего режима во главе с молодым партизанским лидером Ахмадом Масудом, сыном прославленного афганского полководца. Масуд дал чёткий ответ, сообщив, что не собирается преклонять колени перед талибами. В этом с ним солидарны многие афганцы, которые не желают дальнейшего пребывания террористов у власти. Как было отмечено ранее, экстремисты уже казнили нескольких представителей старого режима. Более того, они начали политику репрессий, почти не отличающуюся от той, что была в 90-х годах. Они угрожают безопасности всему населению Афганистана.

В Панджере намечается грандиозная битва между талибами и местным сопротивлением. Представители исламского мира совсем не рады приходу к власти «Талибана»,* и потому ратуют скорее за прежнее правительство. Детоубийц и маньяков, в лице которых представлены талибы, едва ли будет поддерживать большинство. Но не стоит забывать, что в случае поражения сил Масуда, шансы на победы у террористов возрастут. Поэтому пока живо сопротивление, жива и надежда на полное освобождение Афганистана от «исламофашистов». Некоторые эксперты утверждают, что с экстремистами вскоре придётся столкнуться не только державам Средней Азии, но и Российской Федерации. Талибы никогда не перестанут считать врагами тех, кто им не подчиняется. Не стоит даже сомневаться, что Россия для них явно не в списке дружественных стран. Что именно произойдёт в ближайшее время в Афганистане – пока неизвестно. Но многие надеются на Божью волю и на скорейшее поражение «Талибана».*

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация

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