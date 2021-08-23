Уголовное дело, по которому проходил Николай Гумилёв, возможно было сфабриковано

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23 августа 2021, 09:17 Александр Крохмаль, Журналист

Николай Гумилёв – известный русский поэт, основоположник акмеизма, писатель, литературовед, историк и преданный Его Императорского Величества офицер. Человек, которого знают все. Знают и уважают за бесценный вклад в литературу нашей родины. Но мало кто знает, что казнён он совершенно по нелепому делу, которое скорее всего было сфальсифицировано. Буквально через 3 дня исполняется 100 лет после расстрела великого Николая Гумилёва, избранника Анны Ахматовой и венца Серебряного века. После прихода к власти большевиков, стало популярным избавление от прежней элиты. И очень часто новые власти прибегали к фальсификации уголовных дел. Под эти дела подпадали абсолютно безвинные люди, которые просто хотели жить. Все неугодные новому режиму очень часто отправлялись на эшафот. Причём казнили их даже не по одному, а целыми группами. Нередко «преступников» заставляли самим рыть себе могилы.

Николай Гумилёв был арестован в «Доме Искусств» 3 августа 1921 года. 25 августа, по официальным данным, он был расстрелян вместе со многими так называемыми «врагами отечества». Но по какому делу его арестовали? Гумилёва обвиняли в сотрудничестве с врагами большевиков, и в частности в пособничестве некой Петроградской боевой организации. Ещё 24 июля 1921 года в газете «Известия» был опубликован целый доклад под названием «Раскрытые заговоры». Согласно докладу, Всероссийской чрезвычайной комиссии (ЧК) удалось раскрыть множественные преступные организации, рассчитывающие на свержение правящего режима. Фигурантом дела выступал Владимир Таганцев, бывший помещик и дворянин, а также профессор географии. Как утверждали чекисты, многие члены организаций работали на иностранные спецслужбы и готовили теракты против видных лиц партии. Гумилёва обвиняли в непосредственных связях с Петроградской группой, якобы рассчитывающей сменить власть в культурной столице России.

Таганцева арестовали 31 мая 1921 года. Он попытался покончить с собой, но эта затея не увенчалась успехом. 25 июня того же года следователи Петроградской ГубЧК Губин и Попов составили доклад о результатах следствия. «Определённое название следствием не установлено», - гласил документ чекистов, «Организация не имела строгой и определённой программы, не была составлена схема, не были детально выбраны методы борьбы». Уже из одного этого материала ясно, что группа Таганцева не планировала ни переворотов, ни восстаний. Никакого террора в их планах не было вовсе. Да и были ли какие-нибудь планы вообще? Скорее всего организация лишь только обсуждала преступные действия большевиков и выражала им своё скрытое недовольство. В том же месяце 1921 года приехал из Москвы секретарь Малого Совнаркома и особоуполномоченный секретного управления ВЧК. Звали его – Яков Агранов. Уже спустя 4 дня после его прибытия Таганцев во всём признался. При этом, Агранов обещал ему и всем участникам организации возможное помилование.

Однако у Агранова были совсем иные планы, и скорее всего они были связаны с «фабрикацией уголовки». Благодаря его включению в расследование, у мнимой группы «террористов» появилось своё название. В ходе следствия объединение получило имя – «Петроградская боевая организация». Словно бы из воздуха появились показания обо всех возможных преступлениях – терроре, целях борьбы и связях с иностранными спецслужбами. Показания на Гумилёва Таганцев дал 6 августа 1921 года. В них отмечалось, что в ноябре 1920 года Николай Гумилёв заявлял, что с ним связана некая группа интеллигентов, согласная в случае выступления выйти на улицы. Основатель акмеизма якобы упоминал, что «желал бы иметь в распоряжении свободную наличность». Во время Кронштадского мятежа к Гумилёву снова обратились из группы Таганцева с предложением помощи в составлении прокламаций. Поэту было выделено 200 000 советских рублей и лента для пишущей машинки.

9 августа был допрошен уже сам Николай Гумилёв. Как выяснилось, ленту он взять категорически отказался. Он признался, при этом, что к Советской России приятных чувств не испытывал. Кронштадское восстание отчётливо выявило всю сущность Ленинского режима. Но всё же Гумилёв забрал деньги и отложил их для себя, как бы на всякий случай. Он ожидал либо восстания в городе, либо прихода Вячеславского, и собирался в будущем вернуть все полученные средства. Однако создаётся загадка, насколько крупной могла быть эта сумма. Ведь в начале 20-х годов в Советской России бушевала гиперинфляции. Многие селения и даже города вымирали от голода. К тому же ещё не был побеждён испанский грипп. Гумилёва несколько раз опрашивал оперуполномоченный ВЧК Евгений Якобсон. Он посчитал, что вина великого поэта полностью доказана. Как он позже написал в заключении, «на основании вышеизложенного считаю необходимым применить по отношению к гражданину Гумилёву, как явному врагу народа, высшую меру наказания – расстрел».

25 августа 1921 года великий основатель акмеизма и верноподданный Российской империи был казнён вместе с другими «врагами Советской власти». Как утверждают очевидцы, Гумилёв был единственным, кто не дрогнул перед солдатами преступного режима и сохранил стойкость. Он умер без страха в глазах. Вот что значит истинный офицер Его Величества! Но был ли он действительно виновен в своих «злодеяниях»? Этот вопрос до сих пор остаётся без ответа, и возможно так будет всегда. Впрочем, никому не ясно, существовала ли на самом деле мистическая «Петроградская боевая организация» или же всё это являлось банальной легендой ЧК. Уголовные дела в те времена фальсифицировались почти на каждом шагу. Нередко людей обвиняли в совсем комичных и вызывающих недоумение преступлениях. В статье Владлена Измозика «Петроградская боевая организация – миф или реальность?» приводятся серьёзные цифры. Согласно полученным данным, по делу Таганцева в 1921 году были арестованы 833 человека. Расстреляно или убито при задержании – 96, отправлено в концлагеря – 83, освобождены из заключения – 448. Судьба очень многих остаётся по-прежнему неизвестной.

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