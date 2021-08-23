Роман Газенко: сегодня государство выращивает биомассу

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 августа 2021, 08:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что против России сегодня ведется ментальная война, при которой наше информационное пространство тотально заполняется чуждым нашей культуре и традициям контентом, дезориентируя людей, смещая приоритеты развития и цивилизационные основы общества. «Это новый и самый опасный тип «холодной войны»,- подчеркнул советник Сергея Шойгу. Но как противостоять такой войне?



«Единственный шанс для того, чтобы вырастить человека думающего,- это апеллировать к родителям,- сказал «АН» режиссер, публицист, политтехнолог и лингвист Роман Газенко. – Только сами родители должны всё объяснять своим детям и, конечно, обращаться к альтернативным учебникам, в том числе и тем, которые были выпущены в советское время. Но самое главное, нужно тренировать репродуктивную языковую функцию, потому что во время чтения или прослушивания текста у ребенка формируется лишь пассивный словарный запас. Извините, собака тоже может слушать и понимать команды, а для школьника или студента необходимо, чтобы он говорил, писал, излагал или для начала хотя бы повторял умные мысли».



В свою очередь, советник Минобороны считает, что проблема современной России сегодня заключается не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в «ментальном заражении» чуждыми смыслами.



«В советское время мы пересказывали произведения, писали изложения и т.п.,- напоминает режиссер, продюсер и лингвист Газенко,- а ведь без этого невозможно вырастить человека-субъекта. Сегодня же происходит удивительная вещь: человек тратит бесценный ресурс в виде времени и собственной энергии, он тратит деньги на приобретение компьютера, чтобы сесть и… продолжать тратить время, энергию и деньги, играя в онлайн игры, а не создавая что-то новое!»



Советник Сергея Шойгу констатирует, что во время ментальной войны индивидууму, группам людей и обществу в целом опосредованно «внедряются» нужные настроения, оценки, мнения, принимаемые людьми неосознанно, без понимания сути.

«Сегодня компьютер не становится инструментом человека, наоборот, человек становится приложением к компьютеру. Такая биомасса и выращивается сегодня государством»,- заключил в разговоре с «АН» Роман Газенко.



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