Глобальное потепление – одна из серьёзных угроз для всего человечества

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22 августа 2021, 21:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: cоцсети

Летняя жара 2021 года надолго войдёт в историю. США и Канада познали на себе настоящую ярость солнца. В северо-западных регионах обеих стран наблюдалось серьёзное повышение температуры. Дело дошло даже до гибели людей. Но хуже всего пришлось Греции, Турции и Италии, где в этом году вспыхнули лесные пожары. Жара, при этом, достигала по-настоящему рекордной температуры – 48.8 градусов. В Афинах заявляют, что такой погоды не было более полувека. В межправительственной группе экспертов из ООН подтвердили, что это был настоящий рекорд для всей Европы. Исследователи отмечают: жара начинает проявляться всё чаще, и в будущем катастрофы могут быть неизбежны.

Во Всемирной метеорологической организации предупреждают, что Европе следует готовиться к худшему. В будущем жара не исчезнет, а наоборот – усилится в разы. Также стоит готовиться к рекордным повышениям температур, как минимум, до +50 градусов по Цельсию. В Еврокомиссии отметили, что для стран ЕС стала популярной «зелёная» политика. Из отчётов следует вывод, что нагревание земли происходит из-за людей. В ближайшем будущем всем странам мира необходимо сократить выбросы СО2 и других парниковых газов. Также рекомендуется усилить защиту лесов и океанов. Ведь они являются самыми, что ни есть, важными «органами» планеты. Не стоит забывать, что вырубание лесов и их поспешное исчезновение может в итоге привести к катастрофе для всего человечества.

К 2050 году в ЕС планируется достичь климатической нейтральности. Государства Европы договорились об этом ещё в апреле 2021 года. Соответствующий закон был официально принят два месяца назад. В ноябре 2021 года в столице Шотландии состоится 26-я конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в мире. Представители более 50 стран, в том числе и России, обсудят свои дальнейшие климатические стратегии.

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