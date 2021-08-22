Запрещенный «Талибан»* запрещает запрещенные наркотики и запрещенный ваххабизм

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22 августа 2021, 12:37 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Наблюдая за ситуацией в Афганистане, все больше убеждаешься, что власть в руки «Талибана»* свалилась достаточно неожиданно для них самих. Они, как Ленин сто лет назад, знали, что революция неизбежна, готовились к ней, но она пришла гораздо раньше, чем планировалось, и застала врасплох. Отсюда неизбежные шатания и разнообразные политические заявления. Однако первые достаточно четкие основы будущей внутренней политики уже проявляются.

Первое. Талибы пытаются или действительно становятся цивилизованней в западном понимании термина «цивилизация». Они не начали свое правление с массовых публичных казней бывших сторонников оккупантов, да ещё и на телекамеру, чтобы весь мир замер от ужаса. Лет 15-20 назад было бы именно так.

Наоборот, даже по сообщениям западных СМИ, они, взяв под свой контроль периметр аэропорта, не препятствуют несчастным переводчикам смертельно прокатится на гондоле шасси американского транспортника. Они даже не сбивают эти транспортники, хотя сбить тяжелогруженую «корову» во время взлета можно даже из автомата, не говоря уже о китайских ПЗРК, которыми увешаны даже рядовые талибы.

Второе. Объявлен смертный бой выращиванию наркотиков. Практически 90 процентов афганских декхан именно на выращивание наркоты зарабатывало своей семье на лепешки насущные. Мак пытались заменить той же пшеницей и советские начальники, и американские господа – не вышло. С талибами проще – могут и расстрелять без суда и следствия. Но вот только захотят ли они расставаться с миллиардами долларов, которые транснациональные наркокомпании готовы платить за сохранение бизнеса? Да и фетву несложно сочинить: мол, раз от героина мрут неверные (а афганский героин шел в основном в США и Европу, у нас среднеазиатского завались!), то это аллахоугодное дело. Но пока во всяком случае, наркотикам объявлен крестовый поход.

Третье. И главное на сегодняшний день. Талибы провозгласили (этот документ сейчас гуляет по Кабулу) о фактическом запрете на проповеди и школы салафитов. В России они известны, как ваххабиты и имя их всуе запрещено употреблять в наших СМИ. В принципе, это не может ни радовать российские власти, так как именно радикалы-ваххабиты (запрещены на территории РФ так же, как и наркотики) составляют ядро подпольных ячеек.

Но в ответ сын салафитского афганского шейха Джамала Рахмана шейх Дыя Рахман заявил, что салафиты пытаются (и достаточно успешно) договорится с талибами и что под их контролем находится ряд провинцией: «Конар, Нуристан и некоторых соседних с ними областей, то вся хвала Аллаху, салафиты в них имеют силу. Особенно следует учесть, что там есть руководители (талибана) из числа салафитов».

Конечно, сам шайтан ногу сломит в этом «клубке друзей», в который превратился современный Афганистан. Нам, как и европейцам или американцам, следует помнить одно незыблемое правило: «честное слово, которое правоверный дал неверному (то есть именно нам) честным словом не является!». Аминь!

Движение "Талибан" (запрещено в РФ)

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