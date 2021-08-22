Талибы в любой момент могут вернуть паранджу для женщин

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22 августа 2021, 12:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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Запрещённая в России террористическая организация «Талибан»* продолжает устраивать террор в Афганистане. Ни для кого уже не секрет, что экстремисты не держат своё слово и нередко переходят все имеющиеся границы. Они уже казнили нескольких представителей старого режима. Местные жители очень опасаются, что талибы снова пойдут на возвращение старых порядков и ввергнут страну в средневековье.

90-е годы там вспоминают с содроганием. Тогда каждая женщина была обязана ходить в парандже, не имела права учиться или работать, а также не могла выйти из дома без сопровождения мужчины. Казнить её могли даже за малейшую провинность. Сегодня террористы уже не обещают возвращения к откровенной дискриминации женщин. Более того, они говорят, что им будет дозволено учиться и работать. Однако простые афганцы талибам не доверяют. И это не удивительно. Ведь радикалы склонны менять свои решения.

Паранджа в Афганистане давно стала редким явлением. Но с приходом к власти талибов, она снова может вернуться. При этом, цены на неё выросли примерно в 10 раз. Местные на всякий случай покупают её в магазинах, так как введение новых ограничений для женщин может быть не за горами. Между тем, в руководстве преступной организации сообщили, что хиджабы теперь обязаны носить абсолютно все женщины страны. Про паранджу пока что разговоров не было, но аналитики считают, что это ненадолго.

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