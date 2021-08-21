Коронавирусная ситуация в Индии играет на руку псевдоэзотерикам

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21 августа 2021, 21:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

На сегодня на территории Индии насчитывается 32.36 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. За всю историю пандемии умерло более 434 000, и это только по официальным данным. В сутки выявляется по 35-37 тысяч новых заражённых. «Дельта» штамм ещё не побеждён, и до финальной стадии борьбы ещё очень далеко. Но почему в Индии так быстро разросся новый вариант коронавируса? Многие считают, что основными причинами являются грязь, антисанитария и ужасающий уровень здравоохранения. Однако есть и другая теория, куда более интересная.

Индия с давних времён является родиной эзотерических учений. Как известно, само понятие «эзотерики» означает «тайные знания». По сути, те, кто занимаются подобной наукой – это уважаемые учёные и исследователи. Но отдельные личности порою прибегают к оккультным занятиям, и даже стараются на этом заработать. Притом, большая часть таких вот «оккультистов» нередко оказываются шарлатанами и мошенниками. Уровень сознания у многих индийцев всё ещё пребывает где-то вдали, в эпоху царей. В сельской местности до сих пор сохраняются древние культы, требующие порою жертвоприношения. Коронавирус могут спокойно воспринимать за тёмную магию. Но что же делать, если злая магия наводнила всю страну? Конечно же, бороться с ней с помощью «добрых волшебников».

Некоторые травники выдают себя за великих посвящённых или даже живых богов. Они утверждают, что их возможности безграничны, и активно предлагают свою помощь в борьбе с пандемией. В Шри-Ланке, как известно, на этом погорела министр здравоохранения. В индийском правительстве люди больше реалисты, нежели представители «райского острова». Власти и медики из Нью-Дели не раз советовали людям избегать общения с «магами», которые якобы способны победить коронавирус. Обычно такие «чародеи» падки на людские дары. Забирая деньги и пищу, они внутренне смеются над теми, кто им верит. Но всё же бывают и те, которые сами начинают верить в свои выдуманные способности. Самовнушение – это конечно же хорошо, но против опасной неизученной болезни оно может стать фатальной ошибкой.

Разрастание «дельта» штамма и страшный прирост заболевших во многом ложится на псевдо-учителей и аферистов. В Индии всегда было принято слушать каких-либо мудрецов. Особенно это явление популярно в деревнях. В каждом селении всегда есть какой-нибудь знахарь или ведун, который якобы общается с Богами. Проверить это, естественно, не удаётся никому. В голову другого человека залезть невозможно, и даже современная наука не может позволить себе такое мероприятие. Но крестьяне порою с охотой соглашаются на учения, распространяемые лже-проповедниками и «мудрецами», склонными к мании величия. Обращение за помощью к «колдунам» играет злую шутку, если у пациента Covid-19. Какие бы заклятия ни произносят местные знахари, от «ковида» это, как правило, никого не избавляет.

В итоге, что мы наблюдаем уже целый год? Огромный всплеск заболевших и неестественно быстрая смертность. При том, не стоит забывать, что официальные данные, поступающие из Индии по поводу «ковида» – это ещё далеко не правда. Сколько именно там заболевших – остаётся только гадать. И если люди вовремя не поймут, что магия бессильна против «уханьской пробирки», болезнь в ближайшее время уж точно не отступит. Не исключён тот факт, что Covid-19 – это действительно искусственно выведенная форма жизни. Против неё могут быть бессильны не только «заклятия» и тренинги, но и все средства традиционной медицины. Поэтому, как говорится, только вакцинация, только хардкор.

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