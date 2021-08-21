Сталин едва не приговорил писателя Платонова к смерти за его произведения

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 августа 2021, 13:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В сталинский период СССР писатели и поэты, как правило, жили в роскоши и богатстве. Конечно же ради такого благополучия, им нужно было хорошенько «продать свои души». Тех, кто восхвалял партию и самого товарища Сталина, обычно поднимали до небывалых высот. Жизнь писателей в 30-е годы порою напоминала будни дворянских выходцев. Но одного человека величие и слава обошли стороной, и достались лишь спустя некоторое время. Человеком, познавшим на себе самую, что ни есть, «священную ярость вождя», был господин Платонов. При этом, стоит отметить, что повесть у Платонова, за которую он получил столько гнева, была совсем не антисоветской, а скорее реалистичной. В произведении «Впрок» совсем нет никаких враждебных настроений и уж тем более призывов к борьбе с правящим режимом. Однако Сталин пошёл по пути восточных монархов, которые нередко казнили художников и писателей за якобы неудавшиеся работы.

Резолюция «вождя вождей» была суровой. «К сведению редакции «Красная новь»,- писал Иосиф Виссарионович, «Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойдённую слепоту». В «постскриптуме» Сталин подписал: «Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтоб наказание пошло им впрок». Стоит отметить, что «отец народов» обладал удивительным чувством юмора. Ведь само произведение Платонова тоже называется «Впрок». Казалось бы, кара уже неизбежна. За свою работу Платонов получил небывалых масштабов травлю. Его тщательно «обрабатывали» на писательских собраниях, в газетах про него писали только плохое. Сам же гений пера каялся в своих грехах и даже писал своим соратникам из верхов. Он надеялся на помощь самого «отца народов» и товарища Горького, но никто из этих личностей ему не ответил. Писатель надолго замолчал. Его на многие годы лишили читателей. Его лишили аудитории. Можно сказать, что ему попросту сломали часть жизни.



Повезло ещё, что Платонова вообще не приговорили к смертной казни. Но тут же сразу встаёт вопрос, а что вообще такого «сверхъестественного» было в работе писателя? Ответ простой: да практически ничего. Всё, что было расписано во «Впроке» - не более, чем реалистичная картина сельского быта. Платонов создал образ деревни совсем не таким, каким хотел его видеть Сталин. Ему хотелось видеть что-то приятное и весёлое, музыкальное и лёгкое, а на деле же выходило совсем иначе. Язык крестьян из произведения насыщен новыми словами, почерпнутыми из газет и радиосводок. Больше всего Сталина разозлил стиль передразнивания, который так чётко выделялся в работе Платонова; передразнивания тех, кто писал о якобы великих достижениях коллективизации и умопомрачительных успехах Советской экономики. И всё же Платонов не описал те жуткие ужасы и кошмары, которые на самом деле творились в сёлах. А если бы он пошёл на этот решительный шаг, возможно, мы никогда бы не узнали о его дальнейших произведениях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости