Министра здравоохранения Шри-Ланки сняли с должности из-за «волшебных зелий»

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21 августа 2021, 12:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: "Рейтер", Динука Льянаватте

В некоторых странах коронавирус воспринимают скорее, как колдовство, чем как естественную или искусственную форму жизни. Например, в Восточной и Южной Азии в магию охотно верят.

Порою даже члены правительства прибегают к её использованию или стараются убедить в существовании сверхъестественных сил местное население. Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванняраччи за свои предпочтения лишилась должность. Всему виной – её стремления победить коронавирус с помощью «волшебного сиропа». Речь идёт о травяном сиропе с мёдом и мускатным орехом от местных знахарей. Ваннярачи не только выпивали зелья сама, но и рекомендовала всем согражданам их принимать. Жители страны тысячами ездили, казалось бы, к опытному шаману в одну из деревень, в которой как раз производилось «волшебное средство».

Впрочем, от болезни это министра совсем не спасло. В начале января Павитра переболела коронавирусом и даже попала в реанимацию. Местные медики объяснили это тем, что доверять колдунам в вопросах пандемии, как минимум, неразумно. Также буквально на неделе Ваннярачи была снята с должности президентским приказом. По мнению лидера Шри-Ланки, «использование колдовства и волшебных зелий в борьбе с коронавирусом – это нонсенс». Однако в правительстве Ваннярачи всё же осталась. Теперь вместо здравоохранительной сферы ей подвластно министерство транспорта.

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