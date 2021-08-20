Более 120 000 заражений за сутки: коронавирус продолжает «захватывать» США, но тревогу пока не объявляют

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20 августа 2021, 22:49 Александр Крохмаль, Журналист

Источник: New York Post

Весь мир уже много дней озабочен ситуацией в Афганистане. Но некоторые начинают забывать, что основным врагом человечества всё ещё остаётся коронавирусная инфекция.

Она не дремлет и продолжает распространяться по Земле. В США, до сих занимающих первое место по числу заражений, снова наблюдается всплеск пандемии. На сегодня там насчитывается 37.35 миллионов случаев заболевания. В сутки заражаются более 120 000 человек. По данным Coronavirusstat, за вчерашний день было зафиксировано 137467 новых случаев. Сегодня же суточный прирост составил отметку в 122033. 626 000 человек уже умерли от осложнений.

Обострение коронавирусной пандемии случилось из-за вспышки «дельта» штамма, одного из самых опасных вариантов «ковида». Напомним, что «дельта» является куда более заразной формой вируса и негативно воздействует абсолютно на всех, а не только на тех, у кого слабый иммунитет или есть побочные заболевания. Снова отмечены случаи заражения среди членов правительства, и даже у тех, кто ранее вакцинировался. В США заразились сразу три высокопоставленных сенатора. Несмотря на все меры предосторожности, их тест на коронавирус оказался положительным. Впрочем, простых людей похоже, что вообще не волнует ситуация с пандемией. Многие по-прежнему отказываются от необходимых мер предосторожностей и продолжают игнорировать вирус. Все озабочены в основном политическими проблемами США и неудачами президента Байдена.

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