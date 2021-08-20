В Афганистане поднимается движение сопротивления

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20 августа 2021, 19:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Несмотря на многочисленные обещания амнистии и грядущих изменений к лучшему, запрещённая в РФ террористическая группировка «Талибан» возвращается к былым репрессиям в Афганистане. Становится очевидно, что талибы справедливые только на словах. На деле же они, как и ранее, продолжают уничтожать собственный народ. В СМИ уже просочились сведения о расправах над теми, кто сотрудничал с иностранными державами. Также были казнены несколько офицеров, подчинённых прежнему правительству.

Официальные данные говорят далеко не всё, и более подробную информацию можно отыскать в соцсетях или на платформе Youtube. Талибы обещали женщинам не подвергать их дискриминации. При этом, некоторые афганские журналистки и телеведущие уже пожаловались, что террористы запрещают им работать. Более того, западные представительницы прессы теперь не могут брать интервью без хиджаба, а в некотором случае без закрытого лица.

То, что было описано выше – лишь малая часть того, что действительно происходит в Афганистане. Талибы жестоко расправляются с мирными жителями, которые препятствуют их еретическому, по меркам ислама, учению. Недавно были расстреляны сразу несколько демонстраций в честь дня независимости страны. Всех, кто объявлял себя приверженцами былого режима, посчитали за врагов. Талибы не церемонились и открывали огонь по толпе. Среди жертв были не только мужчины, но и женщины, а по неофициальным данным, даже старики и дети. Естественно такие расправы над невинными побуждают население Афганистана к сопротивлению. В стране ещё остаются силы, лояльные Ашрафу Гани и нынешнему исполняющему обязанности руководителя государства Амрулле Салеху. Стоит напомнить, что Салех призвал народ Афганистана к всеобщему сопротивлению террористам. Он объявил, что останется со своими людьми и никогда не преклонит колени перед «Талибаном».

Сейчас в стране усиливается сопротивление исламистам. Буквально сегодня было заявлено, что войска законного правительства Афганистана взяли под контроль сразу три района в провинции Беглан. Глава минобороны бывшей администрации государства Бисмилла Хан Мохаммади призывает всех сражаться до последнего. Он рассчитывает взять реванш и отбросить террористов уже в ближайшие недели. «Сопротивление всё ещё живо»,- написал он в своём Twitter. Один из последних оплотов антиталибского движения находится в провинции Панджер. Там давно собираются солдаты и ополченцы. Местные жители оказывают им активную помощь. Глава сопротивленцев Ахмад Масуд заявил, что против талибов собирается всё больше людей. В провинцию уже направляются оставшиеся бойцы афганской армии с оружием и оборудованием. К тому же Масуд попросил о помощи западные страны. Он призвал всех, кто неравнодушен к судьбе Афганистана, помочь сопротивлению в борьбе с захватчиками.





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