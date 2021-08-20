О ситуации в Афганистане и роли РФ

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20 августа 2021, 17:49 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: twitter.com

Сегодня ситуация в Афганистане остается трудно прогнозируемой. Она больше похожа на уравнение со многими неизвестными. Смогут ли талибы закрепиться у власти и создать жизнеспособное государство? Вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос. На этом этапе сложно гадать и уподобляться прорицателям Ванге или Нострадамусу. Лучше сделать тактическую паузу и понаблюдать с нейтральных позиций за дальнейшим ходом событий в этой стране.

Повода для истерии и паники, как это пытаются делать некоторые СМИ и псевдоэксперты, сейчас нет. Никто из талибов на Россию и страны Центральной Азии нападать не собирается и таких планов не вынашивает. Не просматривается пока и новой террористической угрозы или дополнительных десятков тонн героина с афганского направления. Сколько наркоманы РФ и соседних с ней стран потребляют наркотиков опийной группы, столько они и получат по отлаженным за десятки лет каналам.



На этом фоне официальным лицам РФ следует избегать каких-либо резких заявлений или действий за или против талибов. Примерно так ведут себя Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Афганистане Жирнов Дмитрий Александрович и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Набиевич Кабулов.



Во-первых, определяющим дальнейший ход событий фактором является, как поведут себя сами лидеры талибов. Общеизвестно, что это довольно аморфное соединение разношерстных оппозиционных Кабулу исламистских группировок в основном из числа пуштунского большинства страны. Если они учтут негативный опыт первого прихода к власти ДТ в 1996 году, исключат в своих действиях вандализм и ничем не оправданные жестокие расправы с политическими противниками, смогут сплотиться и будут вести себя более цивилизованно в общественной жизни, то у них есть шансы постепенной легитимизации, признания их власти со стороны отдельных государств и снятия ограничительных санкций США и ЕС.



Во-вторых, удастся ли талибам на перспективу сохранить поддержку со стороны большинства афганцев, подавить в зародыше очаг сопротивления в Панджшерском ущелье и мирно договориться с таджиками и узбеками? Не возникнет ли новый оппозиционный ДТ Северный альянс?



В-третьих, насколько главный союзник и спонсор ДТ в лице руководства Пакистана готов поддерживать талибов? Подключатся ли позже к этому процессу Китай, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, другие страны?



В-четвертых, будут ли реализованы все пункты соглашения между США и ДТ в Дохе, в частности, исключение талибов из списка террористических организаций?



Российскому руководству было бы оправданным проявлять и дальше выдержку и спокойствие на афганском направлении. Настало время снизить накал критики американских властей в СМИ в связи с «провалом миссии США и НАТО в Афганистане». Для РФ более выгодным было бы консолидироваться со всеми заинтересованными в Афганистане странами (США, ЕС, Пакистан, Китай, Индия, Иран, Турция, Узбекистан, Таджикистан, другие), чтобы совместными усилиями стабилизировать там военно-политическую обстановку. Россия, как никто другой, заинтересована в мире в этой стране и регионе в целом.



Следует учитывать временное замораживание афганских финансовых активов в США, неурожай зерновых культур во многих провинциях страны, десятки тысяч афганских беженцев в соседние страны и ЕС. Даже символическое участие РФ в гуманитарной помощи населению Афганистана было бы весьма полезным.



Тесный контакт РФ со странами ОДКБ, ШОС и странами ЦА на двусторонней основе после смены власти в Кабуле был бы также крайне желателен. Ясно, что одними военными учениями и маневрами вдоль афганских границ ситуацию там не улучшить. Может быть помочь временно развернуть цивилизованные лагеря беженцев в приграничных к Афганистану районах (палатки, продовольствие, вода, медикаменты, прочее необходимое имущество для исключения массовых болезней и антисанитарии).



Вывод всех иностранных войск из Афганистана и прекращение там многолетней гражданской войны было бы желательно закрепить достижением прочного мира между афганцами. Это отвечает интересам региональной и международной безопасности и снижает террористическую угрозу с афганского направления. Афганистан мог бы стать важным звеном в международных коммуникациях (север – юг, запад – восток) и превратиться в страну общих интересов всего мирового сообщества.





Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович

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