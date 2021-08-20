Власти Кубы после протестов начинают «закручивать гайки»

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20 августа 2021, 05:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru/world

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Протесты на Кубе в прошедшем месяце едва не привели к полномасштабной революции. В США даже призывали к немедленной помощи протестующим и к свержению действующего диктаторского режима на острове. Однако тирания всё же устояла. Кубинское правительство подавило протесты и сохранило власть. Дав немного «передышки» для бывших участников акций, власти решили пойти на довольно жёсткие репрессии. Однако при этом были даны и кое-какие послабления.

Репрессии относятся в основном к интернету, с помощью которого бунтовщики были намерены вершить новую революцию. Через интернет, как известно, можно делать всё, в том числе и руководить восстанием. Стоит также отметить, что Всемирная Паутина не слишком популярна по всей территории Кубы. К примеру, мобильный интернет появился там только в 2018 году. Когда по всей стране начались протесты, жители острова столкнулись с проблемами доступа к соцсетям. Власти изо всех сил пытались нарушить ход сопротивления, и в конце концов им это удалось.

Теперь пользователи интернета будут действовать с чрезмерной осторожностью. Любые публикации нелицеприятных фактов о стране и её чиновниках будут рассматриваться, как серьёзные преступления. Тем, кто станет призывать к беспорядкам или к свержению власти, могут быть предъявлены обвинения в «кибертерроризме». При этом, стоит отметить, что речь здесь идёт не только о заведомо ложной информации, но и о контенте, «наносящем ущерб репутации страны». По сути, такой закон может упрятать за решётку абсолютно любого человека. Даже невинная критика и вполне адекватное суждение может повлечь за собой тяжёлые последствия.

Однако послабления тоже присутствуют. Видимо, кубинская власть таким образом стремится и задобрить население, чтобы больше восстаний не случалось. На лицо типичная стратегия «кнута и пряника». Правительство значительно расширило количество сфер открытых для малого и среднего бизнеса. Их количество возросло до 1 тысячи (раньше всего лишь 10-15). Экономика Кубы теперь предоставляет куда больше свобод, чем раньше. Эксперты отмечают, что власти Гаваны пошли по китайскому пути развитию. С одной стороны контроль над людьми и их мнениями усилится, а с другой им будет дозволено заниматься бизнесом на «широкую ногу».

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