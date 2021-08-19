В Италии лесные пожары также стали серьезной общенациональной проблемой​

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19 августа 2021, 21:58 Александр Крохмаль, Журналист

Аномальная жара, случившаяся в 1-й половине августа в Европе, едва ли не привела к глобальной катастрофе.

В Италии произошла целая серия серьёзных лесных пожаров. Ущерб, причинённый возгораниями экономике Италии, по данным экспертов, составил 1 миллиард евро. На Сицилии пожар в горах Мадоние удалось остановить лишь в 100 километрах от Палермо, столицы острова. На склонах вулкана Этны и на юге региона пострадали несколько городов. Среди них отмечен посёлок Лингуаглосса, которого огонь не обошёл стороной. В Калабрии на Аппенинском полуострове пожары нанесли серьёзные повреждения. Людям пришлось покидать свои жилища на время тушения. Сейчас ситуация стабилизируется, так как спасатели и пожарные службы работают, не покладая рук. Но это ещё не означает, что в будущем ничего подобного не случится.

На сегодняшний период температура воздуха в Италии (в частности в Риме) составляет, по данным Яндекс-Погоды, до +30 градусов по Цельсию. Стоит отметить, что температура, указываемая в статистике, нередко относится к обстановке в тени. На солнце же может быть куда более суровый зной. По последней информации, в ближайшие дни жара в Италии не спадёт. Уже в воскресенье, 22 августа, температура воздуха в Риме и его окрестностях поднимется до +32 градусов по Цельсию. В Палермо ожидается жара до +33 градусов на следующей неделе. Облачности не намечается вовсе. Поэтому опасность новых возгораний на территории Италии всё ещё сохраняется.

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