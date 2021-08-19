Борис Акунин: «Победа над ГКЧП - один из главных праздников истории страны»

Я уже который год пытаюсь разобраться в российской истории — можно сказать, живу в ней. И я глубоко убежден: 19 августа 1991 года, когда обычные люди не дали свершиться военному путчу, — один из главных праздников всей отечественной истории. Единственный раз – единственный – было сказано: с нами так нельзя.
Сейчас им там опять кажется, что с нами можно как угодно, и они себе ни в чем не отказывают. Но однажды, нисколько не сомневаюсь, всё повторится.
Как же я рад, что жил тогда, что был там, что видел это собственными глазами.
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