Борис Акунин: «Победа над ГКЧП - один из главных праздников истории страны»

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19 августа 2021, 17:53 Источник: Блог Бориса Акунина на «Эхо Москвы»

Фото: bigpicture.ru

Я уже который год пытаюсь разобраться в российской истории — можно сказать, живу в ней. И я глубоко убежден: 19 августа 1991 года, когда обычные люди не дали свершиться военному путчу, — один из главных праздников всей отечественной истории. Единственный раз – единственный – было сказано: с нами так нельзя.



Сейчас им там опять кажется, что с нами можно как угодно, и они себе ни в чем не отказывают. Но однажды, нисколько не сомневаюсь, всё повторится.



Как же я рад, что жил тогда, что был там, что видел это собственными глазами.

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