Риск депрессии повышается из-за Facebook

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19 августа 2021, 14:05 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество Источник: The Straits Times

Фото из открытых источников

Исследование Наньянского Технологического университета (NTU) показало, чем больше времени люди проводят в социальных сетях, а в частности на Facebook, тем выше у них риск развития депрессии. Еще сложнее тем, у кого симптомы расстройства уже есть – с помощью соцсетей они попадают в некий замкнутый круг, усугубляющий заболевание.

Онлайн-исследование было проведено на территории Сингапура. В нем с 2016 года приняли участие 1240 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Участники проводили в соцсети около 2,5 часов ежедневно.

Работа была закончена спустя три года, а ее итоги были опубликованы в прошлом месяце доцентом Эдисоном К. Тандоком-младшим и научным сотрудником Чжан Хао Го.

Основной причиной депрессии ученые считают повышение уровня зависти при частом использовании Facebook. При этом разницы между пассивным использованием соцсети и активным выкладыванием постов на платформе нет. Как и нет зависимости от возраста или уровня образования.

«По Теории социального ранга мы вовлекаемся в социальное сравнение, чего не можем избежать, потому что именно так мы придаём смысл нашей социальной идентичности», – отметил профессор Тандок.

«Но этот процесс сравнения может привести нас к чувству подавленности, когда мы видим, что кто-то имеет больше ресурсов, чем мы», – добавил преподаватель Школы коммуникации и информации NTU Ви Ким Ви.

Консультант Эдмунд Чонг из онлайн-консультационной службы Talk Your Heart Out рассказал, что сравнение себя с другими в Интернете имеет двоякий эффект, потому что люди воспринимают только хорошие стороны других и чувствуют себя неполноценными.

Это также может вынуждать их показывать лучшую версию себя, когда они видят остальных, ведущих (как им кажется) «идеальную жизнь».

«Когда мы видим хорошую сторону другого человека, мы чувствуем давление, заставляющее быть богаче, красивее, успешнее или иметь больше подписчиков, – уверен Чонг. – Люди, которых я вижу, страдают депрессией из-за конфликтов с другими или острых факторов стресса, окружающей действительности. Тем не менее социальные сети все еще являются важнейшим провоцирующим фактором. В поисках признания и самоутверждения в соцсетях люди расстраиваются, когда не получают такое количество лайков и комментариев, на которое рассчитывали».

При этом решение проблемы, по словам Чонга, зависит от того, кто пользуется социальными сетями. По его мнению, самоанализ – первый шаг к сдерживанию негативного влияния соцсетей: «Когда мы осознаём нашу мотивацию, триггеры, предпочтения, неприязни и цель использования соцсетей, мы меньше подвержены их влиянию. Мы должны постоянно напоминать себе, что мы в некотором роде похожи друг на друга в соцсетях. Но нужно помнить, что даже в счастливых семьях есть место спорам, несогласию и чувству обиды».

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