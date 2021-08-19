Что нам шепчет Венера: про любовь, деньги и творчество

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 августа 2021, 13:50 Екатерина Максимова,

В прошлый раз мы говорили, о том, что астрология нужна для того, чтобы стать солистами.

Солист от слова Солнце. Но мой хороший друг, прочитав статью, задал мне резкий вопрос: «Почему у меня три девушки были Водолеями, но при этом совершенно разные люди и солисты в разных областях? Две из них вообще родились в один день. Вот как ты это объяснишь?»! Он, не сдерживая эмоций, рассказал, что писательнице нужна была абсолютная свобода, и вообще дружбу она ценила даже выше любви, ее категорически нельзя было ограничивать и она настаивала на гостевом браке, без совместного проживания. Топ-менеджер наоборот больше всего ценила стабильность, была мало эмоциональна в проявлении чувств и хотела поскорее замуж. А третья романтичная барышня, влюбленная в любовь, ей очень нужны красивые признания, яркие проявления чувств, она модель и очень ценит красоту во всем. Именно с ней он создал семью. Они все Водолеи, но словно с разных планет.

Да, все девушки одного солнечного знака, или зодиака, как говорят, но абсолютно разные в отношениях. Мало того, одна была страшная транжира, вторая смогла легко заработать на собственную квартиру, третья всегда жила на деньги любимого мужчины и считала это нормой. Их понимание любви, красоты и финансов очень различалось. Я не видела их индивидуальных гороскопов, но стала расспрашивать его, было ли между ними что-то общее? Мой друг, призадумавшись, признался, что все они были гуманистами, проще говоря, всем любили помогать. Каждая из них толерантно относилась к людям и помогала своим обожаемым друзьям, одна из них профессионально занималась благотворительностью, а модель с каждого гонорара отчисляла деньги в приют для животных. Еще что у них было схожего: они всегда предлагали какие-то новаторские идеи, которые по началу казались просто безумием, а потом оказывались гениальным предложением.

Вот эти общие черты, гуманизм и новаторство, и задает Солнце в Водолее. То есть хочу подчеркнуть: знак, где живет светило определяет главную черту характера или тему жизни. Король-Солнце направляет свою свиту из оставшихся 9 планет в конкретное русло, но не дает всем людям одного знака одинаковые психологические особенности. Этим занимаются другие планеты, которые могут своему боссу помогать, а могут и конфликтовать с ним. Почему девушки были такими разными? Я предположила, что планета Венера, которая показывает, какие мы в плену Амура и в делах финансовых попала у них в различные знаки из-за этого они и ждали от отношений с моим другом диаметрально противоположного. Потом я все-таки узнала их даты и время рождения, чтобы проверить свою догадку.

Действительно, так и случилось. У романистки Венера находится тоже в знаке Водолея, что делает ее обладательницу очень независимой в любви, партнер воспринимается в первую очередь, как друг и деньги с таким положением очень трудно накопить. У руководителя Венера стоит в Козероге, при таком положении женщине очень трудно говорить о своих чувствах, намерения в отношениях всегда серьезны, это прекрасный лидер, который умеет зарабатывать и руководить. Модель имеет планету любви в Рыбах, это и вызывает бесконечную потребность в романтики, награждает красотой тела и лица, дает тягу к занятию искусством и успех в модельном бизнесе. Представляете, какой калейдоскоп личностей возможен в одном знаке, а это мы разобрали сейчас только Солнце и Венеры. А у этих барышень остальные 8 планет тоже находятся в разных знаках и раскрывают абсолютно по-разному другие черты их характеров.

Именно поэтому так важна индивидуальная карта и поход к профессиональному астрологу. Ведь если бы мой друг пришел ко мне за консультацией я бы ему объяснила, почему именно Водолеи для него так притягательны! Да потому что он Телец, но его Венера как раз находится в Водолее и женщин водолейского типа он и выбирает очень часто. Ему нравятся гуманистки, главное для него, чтобы женщина была доброй, грубо говоря. Но именно индивидуальное сочетание дает определенные отношения. С последней моделью они живут долго и по сей день. Потому что их Венеры и Марсы, главные планеты в паре, находятся в гармонии. Именно с ней, он мне признавался, он чувствует себя настоящим мачо, хочет защищать и зарабатывать деньги, с другими такого не случалось. Потому что очень важна индивидуальная совместимость, которую тоже важно посмотреть у профессионального астролога, что может очень сильно облегчить жизнь! Также он мне сказал, что только с ней решил заняться спортом, а до этого был очень пассивен. То есть, грубо говоря, она активировала его Марс, который за спорт, силу и мужественность отвечает. Как еще проявляет себя Марс и какими сферами заведует мы поговорим в следующий раз.

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