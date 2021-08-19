Экономист Константин Сонин сравнил итоги советской и американской ​ миссии в Афганистане​

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 августа 2021, 12:47 Источник: echo.msk.ru

Десять лет назад, составляя план курса «Введение в экономику» для студентов Совместного бакалавриата ВШЭ-РЭШ, я добавил, в качестве дополнительного чтения, роман Стругацких «Трудно быть богом». Чтобы рассказывать о том, как трудна задача помощи прогрессу. Hа том занятии мы обсуждали книгу нью-йоркского экономиста Уильяма Истерли про провалы проектов развития и проектов помощи развитию во второй половине ХХ века.

«Трудно быть богом», выдающееся произведение одних из самых важных российских авторов ХХ века — история провала миссии продвинутых землян, посланных в средневековую страну на другой планете с задачей ускорить, слегка, её развитие. Главный герой, симпатичный земной разведчик-«прогрессор», сначала не может противостоять трагическому развитию событий, отбрасывающему страну, которой он и его коллеги тайком помогали развиваться в течение многих лет, на десятилетия назад, а потом переживает личную катастрофу, превращаясь из милого, мягкого героя в кровавого убийцу. Роман написан в таком лёгком тоне, что можно – и многие читатели, по моему опыту, и я сам в детстве это делают – пропустить совершенно однозначный вывод: помочь невозможно. Более того, сама попытка может убить человека в том, кто пытается помочь развитию. В последней сцене от героя непроизвольно отшатывается друг детства, навещающий его в реабилитационном центре на Земле – ей показалось, что руки у него в прямом смысле запачканы кровью.

Провал двадцатилетнего проекта построения современного государства в Афганистане – ещё один пример. Американцы взялись за него не по своей воле – им пришлось уничтожить прежнюю, совершенно средневековую, власть Талибана (организация запрещена в РФ и признана террористической) из-за поддержки террористов, ответственных за 11 сентября 2001 года. На что стоит обратить внимание – американскому проекту строительства государства никто, в сущности, не мешал. За двадцать лет до этого США помогали моджахедам бороться с советским проектам, но нынешний провал, 2001-2021, реально ставит вопрос – была ли помощь США важна для провала советского проекта? Потому что в 2001 году США поддерживал весь мир (Россия в том числе), да и потом никаких серьёзных противников извне у США не было. На проект были потрачены гигантские ресурсы – прежде всего внутри США, конечно, но и на строительство больниц, дорог, школ, линий электропередач, интернета и всей мыслимой инфраструктуры были потрачены миллиарды. И они были построены, и сотни тысяч афганцев прошли разного рода подготовки и тренинги. Грамотность – особенно среди женщин, здоровье и уровень жизни афганцев выросли.

Это всё – в дополнение к тому, что американская оккупация и марионеточные правительства Афганистана – это период гораздо более мирный, чем советская. См. приложенный график – за двадцать лет американской оккупации погибло примерно столько же афганцев, сколько гибло за один год войны во время советской. Оценки на графики – не единственные возможные и в 1980-е они были куда менее точными. Тем не менее, потери мирного населения тогда были в разы выше. Население Афганистана упало почти на 10% во время советского периода и выросло на 100% за время американского – это хороший показатель того, как обстояли дела в гуманитарной сфере. (Ещё раз – в 1980-е Афганистан был, среди прочего, полем столкновения сверхдержав, в 2000-е – американский проект поддерживался, в разной степени, всем миром. Смерти пошли на спад не от вывода советских войск, а от смены политики при приходе к власти Наджибуллы.) Несмотря на то, что советские власти строили школы и больницы на (относительно небольшой) контролируемой территории, американцы построили в разы больше. Но это к чему? Это всё НЕ ПОМОГЛО построить в Афганистане современное (да хоть какое-то) государство. Ковровые бомбёжки не помогают, но и мирная поддержка не помогает. Трудно быть богом.

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