Сергей Михеев: Горбачев предал и членов ГКЧП, и собственную страну

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19 августа 2021, 11:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

30 лет назад, 19 августа 1991 года, группа представителей высшего руководства СССР осуществила попытку захватить власть и остановить начавшийся развал страны.

Президент СССР Михаил Горбачев на несколько дней тогда был отстранен от власти, в стране ввели режим ЧП и сформировали новый правящий орган — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Сегодня Горбачев заявил, что члены ГКЧП несут огромную долю ответственности за развал Советского Союза. Он отметил, что из-за путчистов у населения России и других республик сложился стереотип о том, что именно он виновен в развале СССР.

«ГКЧП мог бы удержать Советский Союз при одном и главном условии,- сказал «АН» политолог Сергей Михеев, - если бы его членов не предал и открыто и всецело поддержал бы сам Горбачев. Экс-лидер СССР не отрицал и не отрицает, что у него были контакты с членами ГКЧП. Но по сути, он занял такую лукавую позицию, типа, вы делайте, и если у вас получится - я этим воспользуюсь, а если не получится - я здесь ни при чем. Он предал и их, и собственную страну. А вот если бы Горбачев занял ту принципиальную позицию, какую надлежало занять главе государства, то у них был шанс сохранить СССР».

Те события вошли в историю СССР, а потом и России как «августовский путч», и они завершились полным поражением ГКЧП. По мнению бывшего президента СССР, организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, однако «последствия их авантюры оказались катастрофическими».

«Что ж, у этих людей тоже не хватило силы воли,- продолжает Сергей Михеев. - Но и опять же, это произошло в том числе потому, что Горбачев вел двойную игру. В конце концов, все равно, что бы ни случилось в той или иной стране, основная вина всегда лежит, во-первых, на главе государстве и, во-вторых, на его команде. Главой государства на тот момент был Горбачев, правящей партией была Коммунистическая партия Советского Союза. Вот, собственно, и все дела. Власть, которая тогда была в стране, не смогла справиться с ситуацией - на ней и лежит основная ответственность!»

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