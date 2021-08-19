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Афганский конфликт для Запада становится важнее проблем Украины​

, 09:27 , Журналист Источник: ng.ru

Афганский конфликт для Запада становится важнее проблем Украины​
Фото из открытых источников

Проблемы Украины и её конфликтов с РФ давно волнуют мировую общественность.

Националисты из экстремистских организаций полагают, что полуостров Крым нужно немедленно возвратить Украине, что само по себе невозможно. Ведь крымчане проголосовали за присоединение к РФ, и результаты референдума были чётко оглашены в 2014 году. Но сейчас ЕС и США озабочены явно не дрязгами в Украине. Представители партии экс-президента Порошенко полагают, что афганский конфликт, вспыхнувший с новой силой в августе 2021 года, просто-напросто отодвинет украинский вопрос на второй план. Как утверждают сторонники «Европейской солидарности», существует огромный риск снижения международного внимания к Украине. Первой «жертвой» может стать грядущий саммит по поводу Крыма, который обещает пройти в Киеве 23 августа. Обсуждать проблемы полуострова в такой ситуации, как минимум, странно. Ведь в мире возникла куда более опасная угроза в лице исламистов, и страны Запада озабочены именно этим.

Дипломат Константин Елисеев, тесно сотрудничающий с Порошенко, считает, что властям Украины следует отвлечься от подготовки к празднованию Дня Независимости и обратить внимание на возможные действия России. По его мнению, РФ может воспользоваться афганской ситуацией и предложить ЕС и США свою помощь в вопросах с «Талибаном» (группировка запрещена в РФ). При этом, представители российской стороны якобы потребуют пойти на уступки по делу «украинского досье». Политик призывает президента Зеленского немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, чтобы обсудить все риски для Украины в связи с афганской катастрофой. А вот замдиректора Центра исследования армии Михаил Самусь утверждает обратное. Он считает, что Россия теперь отвлечёт своё внимание от Украины и сосредоточится на решении проблем в Афганистане. Не стоит забывать, что многие украинские политики до сих пор продолжают винить РФ в эскалации конфликта на востоке страны.

Правда к США среди украинской общественности уже намного меньше доверия. Об этом уже заговорили в социальных сетях. То, что случилось в Афганистане, окончательно подорвало авторитет американского президента Джо Байдена, обещавшего в своё время стабильность для всего земного шара. Решившись на вывод войск из самой горячей точки планеты, он подверг опасности миллионы людей. В окружении талибов оказались и украинские граждане, которые очень сильно желают вернуться на родину. Пока что судьба пленников остаётся в руках неопределённости.

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