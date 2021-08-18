Челябинские археологи обнаружили новые древние захоронения

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 августа 2021, 17:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

В ходе раскопок в Южном Зауралье (в регионе могильника Степное-1) были обнаружены очередные древние захоронения, 2 взрослых и 17 детских. Они относятся к синшташтинской культуре, существовавшей в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. В погребениях также обнаружили предметы инвентаря (бронзовый нож, серп, керамику) и многочисленные останки животных, очевидно принесённых в жертву. Кроме того были найдены два жертвенных комплекса, отражающих символику плодородия. Примечательно то, что такие захоронения в целом нехарактерны для синташтинской культуры. Обычно они были представлены могилами взрослых и подростков, а не грудных детей.

Учёные выяснили, что большая часть «обитателей» детских захоронений – это младенцы, умершие в возрасте менее одного года. Причём, в каждой из их могил имеются свидетельства жертвоприношений животных – коз и овец. Обнаруженная керамика указывает на то, что её создавал один и тот же гончар. Вполне вероятно, что захоронения и все найденные там предметы могли принадлежать одному знатному роду или даже семье местного царя. Два взрослых погребения принадлежали мужчине от 45 до 55 лет и женщине 25-35 лет. При осмотре костей мужчины археологи обнаружили круглое отверстие, намекающее на то, что этот человек при жизни прошёл трепанацию черепа или же получил серьёзное ранение в голову. Также были обнаружены многочисленные разрастания на позвонках, что свидетельствовало о тяжёлой болезни умершего в самый конец его жизни.

Учёные считают, что женское погребение было вторичным. Кости могли поместить в могилу уже после скелетирования тела. В том же самом месте археологи нашли нож с костяной рукоятью, бронзовый серп и четыре сосуда. На останках женщины обнаружили сломанные украшения. Также есть вероятность, что нецелостность украшений символизирует нецелостность погребённого тела. Стоит отметить, что особый интерес у учёных вызвали жертвенные комплексы. В них содержались кости крупного рогатого скота и множество парных жертвоприношений мелких животных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости