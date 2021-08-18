Аргументы Недели Мнение 13+

Тина Канделаки: «Многие женщины опасаются, что будут просто убиты за более свободное поведение до прихода талибов*»

, 13:03 Источник: Блог Тины Канделаки на «Эхо Москвы»

Тина Канделаки: «Многие женщины опасаются, что будут просто убиты за более свободное поведение до прихода талибов*»
Фото: Getty Images

Афганистан лидирует практически во всех списках стран, опасных для посещения женщинами. Впрочем, если посмотреть на историю женщин, живущих в этой стране, вырисовывается еще более грустная картина. Ранние браки, отсутствие доступа к полноценному образованию, высокая смертность при родах и очень строгие правила жизни в условиях тотального доминирования мужчин.

Шиитский семейный закон, принятый при президенте Хамиде Карзае, устанавливает не просто безусловное подчинение жены мужу, но и обязывает её заниматься сексом не реже, чем один раз в четыре дня, если только она не больна.

Несмотря на то, что изнасилование является в Афганистане преступлением, женщину могут обвинить в провоцировании произошедшего и даже выдать замуж за насильника, если она забеременела. Опозоренная изнасилованием своей женщины семья может даже убить её в защиту своей чести. И, разумеется, мужчина и женщина не могут оставаться одни, если они не в браке и не являются родственниками. В одном из таких случаев разъярённая толпа забила камнями врача и его пациентку, за отсутствие в помещении клиники сопровождающего женщину мужчины.

В Афганистане судьба незамужней женщины находится в руках отца или деда. Её могут выдать замуж в качестве компенсации за преступление или в оплату долга. 94% женщин не работают, потому что находятся в браке.

Политические режимы в Афганистане сменялись, и вместе с ними сменялись условия для образования девочек и женщин. Режим Талибана* — запрещенной в России организации — в этом смысле решал вопрос просто: женщинам было запрещено учиться. Но даже при американцах профессия учителя была одной из самых опасных. С 2006 по 2009 год в стране было убито 439 учителей более чем в 700 нападениях.

С медициной в Афганистане ситуация плоха и в целом, и поскольку женщины много лет были поражены в правах на получение образования. На 10 000 жителей в стране приходится менее пяти врачей, медсестёр или фельдшеров. И только женщина-врач может без риска для своей жизни лечить женщину. Кроме того, если в крупных городах вроде Кабула ситуация чуть лучше, то в деревнях ситуация с медициной куда сложнее.

Женщины будут ходить закутанные с ног до головы, в парандже и в обязательном сопровождении мужчин. Многие женщины уже высказывали свои опасения в том, что они просто будут убиты за более свободное поведение до прихода талибов*. Ну а ждать возникновения каких-либо женских правозащитных движений, которые в истории Афганистана всё-таки были, не приходится совсем.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Константин Елисеев, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против армии России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью