Тина Канделаки: «Многие женщины опасаются, что будут просто убиты за более свободное поведение до прихода талибов*»

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18 августа 2021, 13:03 Источник: Блог Тины Канделаки на «Эхо Москвы»

Фото: Getty Images

Афганистан лидирует практически во всех списках стран, опасных для посещения женщинами. Впрочем, если посмотреть на историю женщин, живущих в этой стране, вырисовывается еще более грустная картина. Ранние браки, отсутствие доступа к полноценному образованию, высокая смертность при родах и очень строгие правила жизни в условиях тотального доминирования мужчин.



Шиитский семейный закон, принятый при президенте Хамиде Карзае, устанавливает не просто безусловное подчинение жены мужу, но и обязывает её заниматься сексом не реже, чем один раз в четыре дня, если только она не больна.



Несмотря на то, что изнасилование является в Афганистане преступлением, женщину могут обвинить в провоцировании произошедшего и даже выдать замуж за насильника, если она забеременела. Опозоренная изнасилованием своей женщины семья может даже убить её в защиту своей чести. И, разумеется, мужчина и женщина не могут оставаться одни, если они не в браке и не являются родственниками. В одном из таких случаев разъярённая толпа забила камнями врача и его пациентку, за отсутствие в помещении клиники сопровождающего женщину мужчины.



В Афганистане судьба незамужней женщины находится в руках отца или деда. Её могут выдать замуж в качестве компенсации за преступление или в оплату долга. 94% женщин не работают, потому что находятся в браке.



Политические режимы в Афганистане сменялись, и вместе с ними сменялись условия для образования девочек и женщин. Режим Талибана* — запрещенной в России организации — в этом смысле решал вопрос просто: женщинам было запрещено учиться. Но даже при американцах профессия учителя была одной из самых опасных. С 2006 по 2009 год в стране было убито 439 учителей более чем в 700 нападениях.



С медициной в Афганистане ситуация плоха и в целом, и поскольку женщины много лет были поражены в правах на получение образования. На 10 000 жителей в стране приходится менее пяти врачей, медсестёр или фельдшеров. И только женщина-врач может без риска для своей жизни лечить женщину. Кроме того, если в крупных городах вроде Кабула ситуация чуть лучше, то в деревнях ситуация с медициной куда сложнее.



Женщины будут ходить закутанные с ног до головы, в парандже и в обязательном сопровождении мужчин. Многие женщины уже высказывали свои опасения в том, что они просто будут убиты за более свободное поведение до прихода талибов*. Ну а ждать возникновения каких-либо женских правозащитных движений, которые в истории Афганистана всё-таки были, не приходится совсем.



*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено

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