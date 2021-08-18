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Семен Багдасаров: террористические проститутки могут устроить провокации

, 11:00

Семен Багдасаров: террористические проститутки могут устроить провокации
Фото: соцсети

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием режима талибов в Афганистане. «Я разговаривал с министром иностранных дел КНР. У нас совпадающие позиции»,- отметил Лавров.

«Вот и нам надо брать пример с Китая,-  сказал «АН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, – куда недавно приезжал один из основателей и руководителей движения «Талибан»*. Ведь это намного выше в иерархии, чем тот представитель талибов, который приезжал к нам. Министр иностранных дел Китая и его визави четко определили задачу: на территории Афганистана не должно быть ни одного боевика Исламского движения Восточного Туркестана*. Это незаконная уйгурская, чисто исламская, вооруженная организация Китая. По такой системе надо действовать и нам».

Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства РФ на встрече с руководством движения «Талибан» заявил, что любой заход за «красную линию» будет жестко пресекаться. Серьезность позиции РФ подтвердили и совместные учения вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, которые с 5 по 10 августа прошли в Таджикистане неподалеку от границы с Афганистаном.

«Конечно, возможны и провокации на границе Афганистана и Таджикистана,- сообщил «АН» Семен Багдасаров. - Они могут исходить от различных, как я их называю, террористических проституток. Это среднеазиатские террористические группировки, типа Исламского движения Узбекистана*, Исламской партия Туркестана*, Союза Исламского джихада* и еще десятка таких организаций, которые находятся под контролем ЦРУ, МИ-6, турецкой разведки и т.д.».

По мнению Багдасарова, наиболее опасным является, конечно же, памирское направление таджикско-афганской границы, где могут быть совершены все эти провокации. «Так что одной из главных задач нашего контакта с «Талибаном» должно быть то, чтобы эти организации были зачищены так же, как и Исламское движение Восточного Туркестана»,- заключил востоковед и военспец.

*Организации запрещены в РФ

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