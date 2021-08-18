Аргументы Недели Мнение 13+

Загадка русских «партий» Византии

, 10:26 ,

Загадка русских «партий» Византии
Фото из открытых источников

Отношения Руси и Византии были вовсе не настолько отстранёнными и враждебными, как принято считать. Многие удивятся тому, что половина существовавших в столице Империи Константинополе своеобразных политических партий – «димов», имели ярко выраженный «прорусский» характер.

К 9 веку влияние русов на жизнь Империи значительно усилилось, особенно в Константинополе, являвшимся не только столицей, но и транзитным центром морской торговли, где, исходя из коммерческой необходимости, многие русские купцы обустраивали свои склады и конторы. Поэтому русское влияние основывалось не только на географической близости к Константинополю славянских земель, но и на денежном интересе представителей имперских элит, участвовавших или покровительствующих торговле с Русью.

В противовес «русскому фактору» в столице Империи существовал и так называемый «западный фактор» – часть византийской этилы, действующей в интересах западных королей, напротив, желали ослабить там русское влияние.      

В 9 веке эти взаимоисключающие политические интересы организационно представляли своеобразные партии – «димы». Возможно, само это слово произошло от славянского «дом».

Российский историк Фёдор Иванович Успенский в 1894 году писал, что, официально, димы были коммерческими организациями, бравшими подряды на устройство цирковых игр – каждый дим имел свои кассы, зверинцы, постоянные штаты возниц и актеров. Финансировали димы купеческие объединения, поэтому не стоит удивляться «говорящим» названиям этих структур.

Наиболее влиятельные димы имели названия, чётко указывающие на их связь с Русью: большой дим «Прасины» (очень похоже на «русины») и малый дим с ещё более однозначным названием: «Русии».

Оппонентами «русских» димов, как в коммерческом, так и в политическом плане являлись «западные» димы: большой дим «венеты» (возможно, из-за связи с венецианским торговым союзом) и малый – «левки» (львы).

Представители разных димов носили разные цвета, то есть разделение было весьма демонстративным. Прасинов отличали по зелёным одеждам, а венетов – по синим. Исходя из того, что русии всегда поддерживали прасинов и носили «императорские» – красные цвета, а также учитывая их название, можно предположить, что эта малая «партия» представляла в Константинополе интересы русских владетелей. Что касается «белых» левков, всегда поддерживавших венетов, то это, очевидно, была малая «партия», представлявшая какие-то влиятельные европейские королевские семьи, так как в геральдике изображение льва – королевский символ, как и белый цвет одежд.

В 9 веке борьба между прасинами и венетами «за подряды», а на самом деле за влияние приобрела характер открытого противостояния. Порой этот конфликт принимал весьма острые формы, выливаясь в вооружённые столкновения на ипподромах и на улицах столицы и других городов. Взаимная неприязнь сторон, многочисленные жертвы этой неутихающей многолетней борьбы были вызваны именно политическими взглядами, которых придерживались члены разных димов.

Митрофан Васильевич Левченко, историк-византинист первой половины 20-го века писал: «Сила прасинов была в богатых, с крупными промышленными центрами, восточных провинциях, которые тем более интересовали императоров, что грозили отпадением от империи. Наоборот, для венетов, господ­ствовавших в западных провинциях, было благоприятным моментом, если политика императоров обращалась на запад».

Главной целью прасинов было обеспечение функционирования необходимого Империи северо-восточного торгового пути. А дим венетов представлял интересы византийской земельной аристократии. Венеты имели целью обеспечить лояльное отношение к Византии со стороны усиливающихся западных королевств, но при этом они были заинтересованы не столько в укреплении Империи, сколько в упрочении отношений с Западом.     

Венеты добивались снижения налогов на землевладельцев и увеличения налогов на торговцев и ремесленников; прасины выдвигали противоположную программу. Поэтому, в зависимости от роста или снижения влияния той или иной «партии», в Византийской империи то осуществлялся захват земельными аристократами доходных торговых и промышленных предприятий, то происходило изъятие государством земель у неуспешных землевладельцев.

Важную роль в борьбе константинопольских партий играли и религиозные противоречия. Дело в том, что большинству населения Империи не нравилось то, что часть византийской аристократии, которую представляли венеты, в большинстве своём предпочитала христианству старые античные верования. Поэтому с 6 века – после принятия императором Юстинианом закона против язычников, было немало организованных прасинами судебных процессов по обвинению в язычестве. Жертвами этих процессов чаще всего были представители византийской аристократии.

К середине 9 века чаще всего в вооружённых конфликтах димов верх одерживали прасины, потому что под их влиянием всегда находилась важнейшая составляющая Византийской империи – её армия. Для усиления армии императоры часто нанимали большие отряды умелых воинов-русов. К началу же 9 века русские воины составляли значительную часть не только основного византийского войска, но и гвардии, нёсшей охрану дворца и лично императора. Также, многие представители имперской знати нанимали себе личную русскую стражу.

Борьба западной и русской «партий» Византии продолжалась и в дальнейшем. Но ни одна из них не приобрела решающего влияния на дела государства, так как императоры не были заинтересованы в жёсткой привязке своей политики к западному или северо-восточному центру силы. Выгода Империи была всегда в возможности вести свою собственную политику.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».   

Загадка русских «партий» Византии

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.
Пишет художественные произведения  по исторической и другой тематике.
Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Кондолиза Райс заявила, что власти США поторопились с выводом войск из Афганистана

Кондолиза Райс заявила, что власти США поторопились с выводом войск из Афганистана

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что американские власти поторопились с выводом войск из Афганистана, что привело к захвату власти движением "Талибан", запрещенным в России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью