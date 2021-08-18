Загадка русских «партий» Византии

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 августа 2021, 10:26 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Отношения Руси и Византии были вовсе не настолько отстранёнными и враждебными, как принято считать. Многие удивятся тому, что половина существовавших в столице Империи Константинополе своеобразных политических партий – «димов», имели ярко выраженный «прорусский» характер.

К 9 веку влияние русов на жизнь Империи значительно усилилось, особенно в Константинополе, являвшимся не только столицей, но и транзитным центром морской торговли, где, исходя из коммерческой необходимости, многие русские купцы обустраивали свои склады и конторы. Поэтому русское влияние основывалось не только на географической близости к Константинополю славянских земель, но и на денежном интересе представителей имперских элит, участвовавших или покровительствующих торговле с Русью.

В противовес «русскому фактору» в столице Империи существовал и так называемый «западный фактор» – часть византийской этилы, действующей в интересах западных королей, напротив, желали ослабить там русское влияние.

В 9 веке эти взаимоисключающие политические интересы организационно представляли своеобразные партии – «димы». Возможно, само это слово произошло от славянского «дом».

Российский историк Фёдор Иванович Успенский в 1894 году писал, что, официально, димы были коммерческими организациями, бравшими подряды на устройство цирковых игр – каждый дим имел свои кассы, зверинцы, постоянные штаты возниц и актеров. Финансировали димы купеческие объединения, поэтому не стоит удивляться «говорящим» названиям этих структур.

Наиболее влиятельные димы имели названия, чётко указывающие на их связь с Русью: большой дим «Прасины» (очень похоже на «русины») и малый дим с ещё более однозначным названием: «Русии».

Оппонентами «русских» димов, как в коммерческом, так и в политическом плане являлись «западные» димы: большой дим «венеты» (возможно, из-за связи с венецианским торговым союзом) и малый – «левки» (львы).

Представители разных димов носили разные цвета, то есть разделение было весьма демонстративным. Прасинов отличали по зелёным одеждам, а венетов – по синим. Исходя из того, что русии всегда поддерживали прасинов и носили «императорские» – красные цвета, а также учитывая их название, можно предположить, что эта малая «партия» представляла в Константинополе интересы русских владетелей. Что касается «белых» левков, всегда поддерживавших венетов, то это, очевидно, была малая «партия», представлявшая какие-то влиятельные европейские королевские семьи, так как в геральдике изображение льва – королевский символ, как и белый цвет одежд.

В 9 веке борьба между прасинами и венетами «за подряды», а на самом деле за влияние приобрела характер открытого противостояния. Порой этот конфликт принимал весьма острые формы, выливаясь в вооружённые столкновения на ипподромах и на улицах столицы и других городов. Взаимная неприязнь сторон, многочисленные жертвы этой неутихающей многолетней борьбы были вызваны именно политическими взглядами, которых придерживались члены разных димов.

Митрофан Васильевич Левченко, историк-византинист первой половины 20-го века писал: «Сила прасинов была в богатых, с крупными промышленными центрами, восточных провинциях, которые тем более интересовали императоров, что грозили отпадением от империи. Наоборот, для венетов, господ­ствовавших в западных провинциях, было благоприятным моментом, если политика императоров обращалась на запад».

Главной целью прасинов было обеспечение функционирования необходимого Империи северо-восточного торгового пути. А дим венетов представлял интересы византийской земельной аристократии. Венеты имели целью обеспечить лояльное отношение к Византии со стороны усиливающихся западных королевств, но при этом они были заинтересованы не столько в укреплении Империи, сколько в упрочении отношений с Западом.

Венеты добивались снижения налогов на землевладельцев и увеличения налогов на торговцев и ремесленников; прасины выдвигали противоположную программу. Поэтому, в зависимости от роста или снижения влияния той или иной «партии», в Византийской империи то осуществлялся захват земельными аристократами доходных торговых и промышленных предприятий, то происходило изъятие государством земель у неуспешных землевладельцев.

Важную роль в борьбе константинопольских партий играли и религиозные противоречия. Дело в том, что большинству населения Империи не нравилось то, что часть византийской аристократии, которую представляли венеты, в большинстве своём предпочитала христианству старые античные верования. Поэтому с 6 века – после принятия императором Юстинианом закона против язычников, было немало организованных прасинами судебных процессов по обвинению в язычестве. Жертвами этих процессов чаще всего были представители византийской аристократии.

К середине 9 века чаще всего в вооружённых конфликтах димов верх одерживали прасины, потому что под их влиянием всегда находилась важнейшая составляющая Византийской империи – её армия. Для усиления армии императоры часто нанимали большие отряды умелых воинов-русов. К началу же 9 века русские воины составляли значительную часть не только основного византийского войска, но и гвардии, нёсшей охрану дворца и лично императора. Также, многие представители имперской знати нанимали себе личную русскую стражу.

Борьба западной и русской «партий» Византии продолжалась и в дальнейшем. Но ни одна из них не приобрела решающего влияния на дела государства, так как императоры не были заинтересованы в жёсткой привязке своей политики к западному или северо-восточному центру силы. Выгода Империи была всегда в возможности вести свою собственную политику.



**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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