Почему девочку-вундеркинда не приняли в МГУ

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18 августа 2021, 10:07 Рамиль Гарифиллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

8-летняя москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ, не смогла поступить на психологический факультет МГУ на бюджет. Ее фамилия не указана в приказах о зачислении, опубликованных на сайте университета.



В июле в СМИ сообщалось, что девочка приняла участие в приемной кампании и сдала дополнительное вступительное испытание, а также пообещал, что в случае успешной сдачи ее примут в ВУЗ.

Ректор МГУ тогда отметил, что этой девочке-вундеркинду нужно будет выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в МГУ.



Видимо, все-таки, уже тогда задумались и проявили ответственное отношение к ребенку.



С моей точки зрения, речь должна идти не только о комфорте, но и об иных психологических факторах.



Необходимо признать, что часто такие дети-вундеркинды это лишь проявление дрессировки с низким уровнем творческих способностей и низким уровнем развития личности. Это невротизм и психотравмы. Это никчемная суета родителей вундеркиндов. Нередко консультировал таких. Домашний цирк!



История психологии творчества показывает, что помещение большого и несвоевременного количества информации и знаний в мозг, не развивает творческих способностей и личность. Жизнь сильнее искусственной дрессировки познания. Большинство детей, которые выдают вундеркиндские знания, воистину не ведают о чем говорят, излучая иллюзию знаний. Посмотрите на телепрограмму Галкина. Это опять цирк и дрессировка! Истинный бриллиант создается временем. Искусственный бриллиант можно синтезировать быстро.



Творческие способности никакого отношения к высокому уровню знаний и интеллекта не имеют отношения.



Некоторых детей можно быстро научить и надрессировать сдавать ЕГЭ, но развить быстро творческие способности, позволяющие создавать новые знания и новое в искусстве и науке, не так просто!



Кроме того, необходимо признать, что существует большая разница между научным интеллектом и социальным интеллектом. Научный интеллект можно надрессировать и это мы видим в телепрограмме Максима Галкина. А вот с социальным интеллектом, позволяющим эффективно общаться в социуме на основании знаний людей и их мотивов, и других социально-психологических факторов, уходят годы. Всему своё возрастное время!



Родители, дрессирующие и готовящие вундеркиндов, не суетитесь! А лучше задайтесь вопросом: не лишаете ли вы счастья своих детей?



И вообще, с родителями, суетливо взращивающими вундеркиндов, необходимо поработать над их комплексом неполноценности, который они лечат с помощью своих детей.



А системе образования, необходимо задуматься о том, в какие отгадалки и дрессировку превратилась сдача экзаменов ЕГЭ!?



Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин

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