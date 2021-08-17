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«Мы снова лишимся всех основных прав и вернемся на 20 лет назад»: письмо афганки

, 19:35

«Мы снова лишимся всех основных прав и вернемся на 20 лет назад»: письмо афганки
Фото: https://vk.com/ur41st?w=wall-89991010_18400

В день, когда «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) объявил о полном захвате Афганистана, тысячи афганских женщин почувствовали себя лишенными элементарных прав: на высшее образование, на получение профессии — не только в сфере здравоохранения и образования. В стране ужесточаются правила поведения в общественных местах — запрещены пересечения людей разного пола, обязательно ношение паранджи и посещение мечетей. Британская газета The Guardian опубликовала отчаянное письмо афганки – студентки последнего курса двух университетов, которая не видит для себя будущего при новом режиме.

«Ранним воскресным утром я шла в университет на занятия, когда из женского общежития выбежала группа женщин. Я спросила, что случилось, и одна из них сказала мне, что полиция их эвакуирует, потому что талибы прибыли в Кабул, и они будут избивать женщин, у которых нет паранджи.

Мы все хотели вернуться домой, но не могли пользоваться общественным транспортом. Водители не пускали нас в свои машины, потому что не хотели брать на себя ответственность за перевозку женщины. Еще хуже было для женщин из общежития, которые приехали из-за провинций и были напуганы и не понимали, куда им идти.

Между тем, стоявшие вокруг мужчины смеялись над девушками и женщинами, смеясь над нашим ужасом. «Иди и надень свою чадари [паранджу]», - крикнул один из них. «Это ваши последние дни на улице», - сказал другой. «Я женюсь на четверых из вас за один день», - сказал третий.

Когда государственные учреждения закрылись, моя сестра пробежала много миль по городу, чтобы добраться домой. «Я с большой болью выключила компьютер, который помогал моему народу и сообществу в течение четырех лет», - сказала она. «Я вышла из-за стола со слезами на глазах и попрощалась с коллегами. Я знала, что это последний день моей работы».

Я почти одновременно заканчивала два лучших университета Афганистана. Я должна была окончить в ноябре Американский университет Афганистана и Кабульский университет, но сегодня утром вся жизнь пробежала у меня перед глазами, как перед смертью.

Я работала так много дней и ночей, чтобы стать той, кем являюсь сегодня, и сегодня утром, когда я вернулась домой, первое, что мы с сестрами сделали, это спрятали свои удостоверения личности, дипломы и сертификаты. Это было ужасно. Почему мы должны скрывать то, чем должны гордиться? Сейчас в Афганистане нам не разрешают показываться такими, какие мы есть.

Как женщина, я чувствую себя жертвой той политической войны, которую развязали мужчины. Я чувствую, что я больше не могу громко смеяться, я больше не могу слушать свои любимые песни, я больше не могу встречаться с друзьями в нашем любимом кафе, я больше не могу носить свое любимое желтое платье или розовую помаду. И я больше не могу пойти на работу или получить университетскую степень, над которой я работала годами.

Я любила красить ногти. Сегодня, возвращаясь домой, я заглянула в салон красоты, куда раньше ходила делать маникюр. Фасад магазина, украшенный красивыми фотографиями девушек, был побелен за ночь.

Все, что мне было видно вокруг - это испуганные лица женщин и уродливые лица мужчин, ненавидящих женщин, не желающих, чтобы женщины получали образование, работали и имели свободу. Самым разрушительным для меня были те, кто выглядел счастливым и высмеивал женщин. Вместо того, чтобы стоять рядом с нами, на нашей стороне, они поддерживают талибов и наделяют их еще большей властью.

Афганские женщины многим пожертвовали ради той небольшой свободы, которую они имели. Будучи сиротой, мне приходилось ткать ковры, чтобы получить образование. Я сталкивалась с множеством финансовых проблем, но у меня было много планов на будущее. Я не ожидала, что все так закончится.

Теперь, похоже, мне нужно сжечь все, чего я достигла за 24 года своей жизни. Иметь какое-либо удостоверение личности или награды Американского университета сейчас рискованно; даже если мы сохраним их, мы не сможем их использовать. В Афганистане для нас нет работы.

Когда провинции рушились одна за другой, я думала о своих прекрасных детских мечтах. Мы с сестрами не могли спать всю ночь, вспоминая истории, которые моя мама рассказывала нам об эпохе Талибана и о том, как там обращались с женщинами.

Я не ожидала, что мы снова будем лишены всех наших основных прав и вернемся на 20 лет назад. Что после 20 лет борьбы за свои права и свободы, мы должны покупать бурки и скрывать свою идентичность.

В течение последних месяцев, когда талибы установили контроль над провинциями, сотни людей покинули свои дома и приехали в Кабул, чтобы спасти своих девочек и жен. Они живут в парках или на улицах. Я была частью группы студенто_к Американского университета, которые пытались помочь им, собирая пожертвования наличными, едой и другими предметами первой необходимости, и раздавая их им.

Я не могла сдержать слез, когда слышала рассказы некоторых семей. Один из них потерял сына на войне, и у него не было денег, чтобы заплатить за проезд в такси до Кабула, поэтому они отдали свою невестку в обмен на транспорт. Как ценность женщины может быть равна стоимости поездки?

Затем сегодня, когда я услышала, что талибы достигли Кабула, я почувствовала, что они будут порабощать нас. Они смогут играть с моей судьбой, как захотят.

Еще я работала учительницей в центре обучения английскому языку. Мне невыносимо думать, что я больше не могу стоять перед классом и учить детей петь песенки про алфавит. Каждый раз, когда я вспоминаю, что мои прекрасные маленькие ученицы должны прекратить учебу и быть запертыми дома, у меня текут слезы».

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