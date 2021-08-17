"Поднимайтесь против общего врага!": Афганистан может охватить кровавая гражданская война

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17 августа 2021, 18:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Stringer Afghanistan / REUTERS

15 августа Афганистан официально оказался захваченным "Талибаном" (организация запрещена в РФ), радикальной группировкой исламистов. Их армия вступила в пределы Кабула, древней столицы государства. Президент Ашраф Гани бежал из страны, надеясь, что это остановит кровопролитие. Однако, судя по всему, кровопролитие остановлено не будет. Большая часть афганцев недовольна пришествием талибов к власти. В Кабуле большинство горожан настроены против террористов.

Многие люди, уже отметившиеся на кадрах по телевизору, на самом деле испытывают жуткий страх перед будущим Афганистана. Не стоит забывать, что в конце 90-х годов "Талибан" превратил страну в настоящую фашистскую империю, где каждый день казнили мирных жителей. Нынешние представители запрещённой в РФ организации обещают всем мир и спокойствие. При этом, все местные тюрьмы уже освобождены, и на свободе оказались тысячи опасных преступников. Стрельба слышна в Кабуле практически каждый час. Люди серьёзно напуганы слухами о том, что талибы станут заставлять афганских женщин насильно выходить замуж за боевиков. К тому же уже поползли сведения о грядущих расправах над недовольными новой властью. За прошедший месяц фашисты из "Талибана" не раз прибегали к военным преступлениям. Они спокойно казнили правительственных солдат, сдавшихся в плен. Что же говорить о мирных жителях, для этих изуверов - это просто мишени.



Напрасно российские представители из МИДа полагают, что террористы в этот раз изменятся и станут лучше. Да и называть их "адекватными людьми" было бы очень неуместно. Античеловеческая политика талибов, по сути, та же самая, как и в 90-е годы, и экстремисты уж явно не станут ослаблять террор. Об этом уже высказывались некоторые ветераны былых конфликтов, произошедших ещё в период СССР. Талибы не исправятся. Напротив, они скорее усилят репрессии и вскоре нарушат все данные РФ обещания. Ведь сама их идеология - преступна и аморальна. Местные жители прекрасно понимают, что долго терпеть у власти бандитов - попросту невозможно. Да и сторонников законной власти в Афганистане ещё очень много. Вице-президент страны Амрулла Салех уже призвал народ к сопротивлению диктатуре. В отличии от Гани, он не покинул страну, страшась злого рока, а остался вместе со своими людьми. Салех призывает афганцев к противодействию тирании. Очевидно, что Афганистан скоро превратится в одну из самых горячих точек планеты. Возможно, он даже "перерастёт" Сирию по масштабам опустошительной войны. Гражданская война в Афганистане - это лишь вопрос времени. Она может случиться завтра или послезавтра, а может быть даже и сегодня вечером. Сейчас ясно одно, "Талибан" уж точно не станет уступать и продолжит насаждать свои аморальные идеи. При этом, талибы рассчитывают, что у них теперь есть огромная поддержка среди других исламистских организаций. Напомним, что в Палестинском ХАМАС уже поздравили экстремистов с решительной победой в Кабуле.

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