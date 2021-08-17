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Ещё раз о Турции или о гибели российских лётчиков

, 15:02

Ещё раз о Турции или о гибели российских лётчиков
Фото: Getty Images

Существуют неписаные правила этикета при общении, их стараются придерживаться воспитанные люди, используются в светском обществе, а в международных отношениях этим бравируют дипломаты. Недаром дипломатический язык ассоциируется со словом вежливость. Но, видимо, эти правила распространяются не на всех.

14 августа в Турции,  при заходе на посадку, потерпел крушение пожарный российский самолёт-амфибия Бе-200.

Он был направлен в Турцию 8 июля по указанию президента РФ Владимира Путина. На борту воздушного судна находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

Когда запылали турецкие леса, российская сторона, отложив в сторону сложные отношения с южным соседом, посчитала своим  долгом  оказать помощь в тушении пожаров.

Этим поступком Россия ещё раз подтвердила намерение строить нормальные добрососедские отношения с Турцией, несмотря на череду недружественных шагов, на агрессивную риторику, особенно в последнее время, представителей высшей турецкой власти в адрес России, что не может не вызывать сожаления.

Хотя пора уже перестать тому удивляться, ведь если полистать только страницы последних лет, перед нами откроется совершенно неприглядная картина.

Ещё в 1991 году Турция обозначила свои приоритеты в экспансии стран Средней Азии, Закавказья, Молдавии, некогда входивших в состав СССР, выдвигая, на протяжении  последующих тридцати лет, проекты за проектами, суть которых сводилась к продавливанию  своего влияния на внутриполитическую жизнь этих стран. Одновременно оттесняя Россию она, при каждом удобном случае наносила своему северному соседу  очередной удар в спину...

В 2015 году, по надуманному поводу турецкие истребители сбили фронтовой бомбардировщик Су-24М в Сирии и погиб заслуженный лётчик, подполковник Олег Пешков.

В 2016 году из-за халатного отношения турецкой охраны, в Анкаре был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов, хотя по  международному праву, обеспечивать безопасность послов и их семей должна принимающая сторона.  

Как уже было сказано, турецкие политики сплошь да рядом выступали и выступают с антироссийскими заявлениями, подначивая прозападных сепаратистов в странах ближнего окружения к активным действиям: молдавских политиканов; националистов, небольшого по численности народа в Молдавии, гагаузов; крымских татар и украинских бандеровских и других националистических организаций.

Турецкие войска приняли непосредственное участие в Сирийской войне, поддерживая террористические группировки воюющие с законным правительством, которому оказывала военную помощь Россия. Таким образом, возникала прямая опасность столкновения турецких и российских войск, что могло привести к раздуванию конфликта и к большой войне.

И вот теперь стихийные пожары в Турции. Россия вновь протянула руку помощи. Но произошла трагедия, погибло пятеро россиян. Расследование ещё впереди, но мне почему-то думается, что мы имеем дело с терактом. Будем ждать, когда турецкие власти передадут России “черный” ящик. И передадут ли?

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по этому поводу выразил соболезнование российскому народу:

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.

Только вот холодом веет от этого соболезнования. Даже в минуту скорби турецкие власти не забывают о своих амбициях.

Обычно, в международной практике, когда  возникает необходимость перечислить несколько народов, выстраивают их, как того требуют правила приличия, в алфавитном порядке, чтобы никому завидно не было. Но в русском, турецком, и в английском алфавитах буква “Р” расположена впереди буквы “Т”. Значит первой надо бы указать Россию, Тем более, если речь идёт о своём народе и, так скажем, соседнем, то, в первую очередь, придерживаясь хорошего тона, также требуется указать сначала имя соседней страны или народа, а потом упоминать себя. Если подойти с другого угла, принять во внимание степень значимости происшедшего, то и в этом случае Россию надо бы первой указать, так как погибло  пять российских лётчиков и трое турецких специалистов. И самое главное, соболезнование написано на русском языке, значит оно обращено к россиянам и только.

Бог с вами, как вы оформите обращение к своему народу на турецком языке, но в данном случае, уважьте, осадок остаётся.  

Можно при таком раскладе и похлеще эпитеты использовать, прибегнув к базарной терминологии, но воздержусь, ограничусь дипломатическим языком.

Неприкрытое высокомерие, пренебрежение в этих четырёх строчках соболезнования не оставляют сомнений в том, что вряд ли в ближайшем будущем можно будет рассчитывать на благоразумный подход в межгосударственных отношениях с турецкой стороны. 

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