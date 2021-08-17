Основатель Новочеркасска атаман Матвей Платов участвовал во всех войнах Российской империи конца 18 - начала 19 веков

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17 августа 2021, 14:38 Вадим Кулинченко,

Граф Платов М.И. (1751-1818)

Матвей Иванович Платов один из известных казачьих военачальников, родился 6(17) августа 1751 г. в семье войскового старшины войска Донского, что определило род его последующей деятельности – воинская служба – был предрешён по рождению, ей он и посвятил всю жизнь, прославив своё имя.

Атаман Донского казачьего войска, граф, звание добытое трудом, генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г., чей портрет находится в галерее героев, он принимал участие во всех войнах Российской империи конца 18 - начала 19 веков. В 1805 г. основал город Новочеркасск, который стал столицей Донского казачьего войска.

За свои 67 лет жизни Матвей Иванович успел многое, пройдя путь от урядника до генерала от кавалерии, стал героем Отечественной войны 1812 г., имел 20 высоких наград, среди которых орден Святого Александра Невского (1806) и Святого Апостола Андрея Первозванного (1813), и, даже, успел засветиться в художественной литературе (повесть Н.С. Лескова «Левша»). Он стал легендой. По мере восстановления казачьих традиций, имя одного из самых известных атаманов войска Донского всё чаще всплывает в памяти народной.

Начав военную службу в 15 лет, он уже в декабре 1769 г. получил чин есаула и в период русско-турецкой войны 1768-74 годов командовал сотней. Ему пришлось служить и под командованием А.В. Суворова и М.Е. Кутузова. При штурме крепости Измаил (1790) успешно командовал колонной, а затем левым крылом русских войск, за что был произведён в генерал-майоры. Пошедшую вверх карьеру прервала опала.

В 1797 г. он был заподозрен Императором Павлом 1 в заговоре и был сослан в Кострому, а потом заключён в Петропавловскую крепость. В январе 1801 г. был освобождён и назначен главным помощником войскового атамана Донского войска, а вскоре и войсковым атаманом. Искусно руководил боевыми действиями казачьих войск под Прейсеш Эйлау (1807), на что обратил внимание сам Наполеон, и на Дунайском театре военных действий.

Во время Отечественной войны 1812 г. первоначально командовал всеми казачьими войсками на границе, но по ходатайству Барклая, командующего армией, был понижен в должности, и во главе казачьего корпуса прикрывал отход 2-й Западной армии П.И. Багратиона к Смоленску, нанеся ряд поражений французам. В Бородинском сражении успешно командовал отдельным казачьим корпусом. Его корпус успешно сражался за Смоленск, Вильно и Ковно. М.И. Платов искусно действовал в кампаниях 1813-1814 годов. Войска под его руководством, следуя в Париж, взяли ряд городов. Умелое руководство казачьими частями в Отечественную войну 1812 г., гуманное отношение к побеждённым, снискали большой авторитет Платову среди казаков, популярность в России и Западной Европе.

В 1814 г. он был включён в свиту Императора Александра 1 при его поездке в Великобританию, где его торжественно встретили, а Платов стал первым, кому был вручён диплом почётного доктора Оксфордского университета.

Поездка Платова с Императором в Англию отражена в повести «Левша», где в сказочном варианте отражено влияние М.И. Платова на Императора, но главное, здесь образ атамана показан в разрезе истинного российского патриота. А это остаётся в века.

Скончался М.И. Платов в 1818 г. и похоронен в Новочеркасске, где ему поставлен памятник.

Память об атамане Платове обширна, его горельеф есть на памятнике «Тысячелетия России» в Великом Новгороде, а на такой памятник попасть многого стоит.

Есть ему памятники и в Москве и в Ростове-на-Дону и в других городах, его именем названы корабли и улицы… Учреждены медали. Вроде всё хорошо, но вновь испечённые атаманы, и даже священнослужители всуе редко упоминают его имя, больше выпячивая свои личности. Но это уже другая тема.

А сегодня мы чтим память достойного патриота, известного человека в его честь 270 -летия со Дня рождения 6(17) августа 1751 года.

Р.S. Интернет, и в частности Википедия, неправильно обозначают даты рождения Матвея Ивановича Платова 19 августа 1753 г.. Отсюда и другие неточности, в частности, не мог он в 13 лет стать урядником, а в 15 лет есаулом!

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