Минобороны готово эвакуировать посольство из Кабула, но это «пока не актуально»

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17 августа 2021, 11:04 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

Ситуация вокруг посольства России в Кабуле пока спокойная. Комплекс зданий взят под внешнюю охрану представителями «Талибан». Для эвакуации все готово, но пока это не актуально. Об этом «АН» рассказал военный источник, подчеркнув, что «официальную информацию дает только пресс-служба».

По его словам, только военное ведомство на данный момент может обеспечить транспортную логистику и операцию огневого прикрытия для эвакуации сотрудников посольства и секретной документации в течение нескольких часов.

Он отказался разглашать подробности, но за такое (даже более короткое!) время в Кабул можно долететь только с 201-ой военной базы, дислоцированной под Душанбе. В составе базы есть вертолетное звено с транспортными Ми-8 и вертолетами огневого прикрытия Ми-24 (возможно и Ми-28). Есть и подразделения сил специального назначения и сил разведки, способные выполнить такую задачу. На территории посольского комплекса на спутниковых снимках видна пригодная для посадки вертолетная площадка. Эвакуация по земле более проблематична, так как аэропорт им. Карзая находится в другой части города.

Офицер также рассказал, что Минобороны плотно взаимодействует с СВР, спецназ которой «Заслон» и охраняет посольский комплекс. В его задачу входит либо обеспечение эвакуации в угрожаемый период, либо защита комплекса в течение нескольких часов, необходимых для уничтожения секретной документации и возможности силовой поддержки.

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