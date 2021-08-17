Талибан* уже иной?

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17 августа 2021, 09:09 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Мир наполнен настроениями, связанными с грядущими страданиями ​ жителей Афганистана и общей обстановкой на Востоке, вызванной приходом власти талибов. Действительно ли эти грядущие страдания афганцев будут связаны с новыми порядками, которые установят талибы, на основании своих​ радикально-исламских установок? Считаю, что эти опасения преувеличены. И вот почему.

С мусульманством в мире творится что-то неладное. Он сам себя не узнает и не может себя идентифицировать. Столько течений ислама! Можно запутаться.

А что на этот счёт говорит современная прогрессивная ​философия?

Осмысление уже сделано постмодернистской философией, согласно которой, пришла эпоха извращения Сути всех мировых Институтов, в том числе и ислама. Отныне это транс-ислам, ничего общего не имеющая с ​ прошлым. Почитайте мои статьи о транс-религии, в частности, о транс-исламе. Они опубликованы на крупнейших сайтах Ислам-ньюс, Ислам-today и др.

Мир глух и не принимает этого осмысления в силу философского невежества и безграмотности.

Поэтому все, что происходит с мусульманством в рамках постмодернистского дискурса прозрачно и понятно.

Основой механизма извращения Сути в Мире является глобальный доллар. В частности, если бы не было нефтедолларового феномена на Ближнем Востоке, в котором страны, имеющие бедные пустыни стали супер-богатыми, не было бы нового формата мусульманства, то есть транс-ислама. Все в мире заправлено зелёной начинкой Гегемона. И мир этот Ад Того же Самого... Доллара. Мнимое разнообразие... глубже всмотришься... доллар виден... все. То же Самое... и Зелёное!

И Талибан, заправленный уже давно не только радикальным направлением ислама, но и долларом, тоже​ позеленел.

Таким образом, в силу вышеприведенных факторов, по-видимому, не стоит опасаться политики талибов, как это было раньше. Талибан становится более пластичным, сговорчивым и способен идти на свою основательную трансформацию.

Проблема Афганистана, по-видимому, будет заключаться лишь во временной нищете, которая потребует гуманитарной​ помощи​ Афганистану.

Талибан​ уже иной! Его радикализм, отныне, в эпоху транс-ислама, это нечто прошлое!

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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