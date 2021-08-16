Американские «Борджиа»: в США второй губернатор подряд покидает место после секс-скандала

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16 августа 2021, 23:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В Нью-Йорке уже второй руководитель покидает свой пост. Всему виной стали масштабные секс-скандалы. Губернатора Эндрю Куомо обвиняют в домогательствах. Как утверждают обвинители, он в своё время домогался сразу 11 женщин. К отставке губернатора призвал лично сам президент Джо Байден. Однопартийцы угрожают Куомо скорым исключением из всех организаций. Его репутация испорчена окончательно и едва ли когда-нибудь восстановится. Эндрю Куомо уже именуют политическим трупом. Несмотря на весьма солидный возраст, губернатор часто предпочитал молодых девушек. Теперь об этом событии знает не только вся Америка, но и другие страны. Как утверждают доверенные источники, «женщины вокруг Куомо были вынуждены жить в постоянной атмосфере страха и флирта». В соцсетях упомянули, что губернатор больше напоминает средневековых итальянских дожей или даже римских пап, часто славившихся развратом и похотью.

Однако жители штата Нью-Йорк уже успели привыкнуть к тому, что их руководители берут пример с «Борджиа и его команды». Куомо в своё время пришёл к власти на смену Элиоту Спитцеру, которого так же обвиняли в распутстве. Впрочем, сыграла свою роль и коррупция, поставившая крест на карьере губернатора. Вступив на пост 1 января 2007 года, господин Спитцер пробыл на нём чуть больше года. Уже в 2008 году на него посыпались обвинения со всех сторон. В СМИ узнали, что губернатор потратил примерно 80 тыс. долларов (часть из них оказались бюджетными) на услуги «представительниц древнейших профессий». Выяснилось, что один из самых перспективных американских политиков давно является посетителем клуба Emperors Club VIP, который на самом деле вовсе не клуб, а бордель для элиты. Содержала этот «пансион» некая Кристэн Дэвис. Она утверждала, что губернатор Нью-Йорка часто заказывал к себе элитных проституток из её организации.

Также Спитцеру грозили обвинения в перевозках людей через границы штатов в целях проституции. Выяснилось, что губернатор даже оплатил одной из девушек по вызову поездку из Нью-Йорка в столицу США. Помимо всего прочего, он активно помогал с отмыванием денег борделю Emperors Club VIP. Тогда Спитцер понял, что от следствия ему уже не уйти, и ему грозит, как минимум импичмент. Потом он решил быстро выйти из игры, чтобы не стать фигурантом громкого дела. В 2013 году экс-губернатор всё же предпринял попытку вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру на пост главного ревизора штата Нью-Йорк. Однако победа ему так и не досталась. В ходе предвыборной кампании ему ясно напомнили, чем именно он занимался во время своего пребывания в губернаторском кресле.

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