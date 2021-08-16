Конфликты современного PR-образования и их будущее

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 августа 2021, 17:11 Анатолий Царюк, руководитель департамента дизайна и рекламы «Международная академия бизнеса и управления», кандидат социологических наук, доцент ВАК, клинический психолог

Сегодня принято говорить о связях с общественностью (PR) как об инструменте бизнеса и экономики, политики и социальной сферы, продвижения территорий, личностей и много-много иного. PR хвалят и ругают, его критикуют, им восхищают и им даже пугают.

Вместе с тем редко говорят о том, как же формируется современный пиарщик, профессионал, который может стать злым роком и доброй феей? Какие главные этапы личностного роста, ему приходится пройти прежде, чем он состоится в профессии? Какие сложности, приходится преодолевать?

Конечно же, в современном глобальном информационном пространстве, специалист по связям с общественностью, как открытая записная книга, впитывает всё, что ему доступно, а затем, через призму собственных когниций и при опоре на внутренне признанные авторитеты и идеалы, определяется со своим отношением к внешней действительности.

Как и во многих других профессиях, ярко выделяются три этапных блока. Первый блок назовём наивно-романтичный или туманно-прагматичный. В нём, даже если в профессиональной области есть близкие родственники у будущего абитуриента, PR воспринимается фрагментарно и дистанционно, через усвоение внешних, не всегда причинно-следственно увязанных мнений. А вот своё, достаточно уверенное, уже содержательное мнение о профессиональной деятельности, появляется в вузе. Хочу особо остановится на этом блоке, не захватывая период самостоятельного профессионального роста после получения диплома об образовании.

Как это не странно звучит, но для очень многих студентов, особенно для тех, кто в разных формах работает с профильными организациями, происходит значимая коррекция в представлениях об избранной профессиональной сфере. Обучаясь профессиональной деятельности, студент зачастую впервые глубоко задумывается над тем, какие мысли и о чем, либо о ком, он будет транслировать? Кому и с какой целью? При соблюдении каких этических, правовых и иных норм? С какими последствиями для самого себя, а также для субъектов и объектов трансляции? Отмеченные вопросы, зачастую являются фундаментом, на котором строится процесс освоения учебного плана и заложение основ личного профессионального будущего.

Необходимо отметить, что данные вопросы, прочно увязаны с противоречиями, которые студент глубоко осознаёт в процессе своего обучения. Ведь иногда, теория достаточно настойчиво идеализирует некоторые вопросы, например, этики, в то время как практика, склонна прагматизировать показатели работы специалиста. Более того, этот зачастую представленный конфликт, который в лучшем случае не переходит во внутренний мир студента и разрешается на уровне дискуссий, в том числе на семинарских занятиях, не является единственным.

Очень значимым для учебного процесса является вопрос применения тех учебно-практических материалов, которые студент разрабатывает на профильных дисциплинах и которые теоретически не решают задачу получения материальной выгоды студентом, но проверить их настоящую эффективность, может только практика. Это значит, что, например, при выполнении выпускных квалификационных работ, особенно если они увязаны с конкретным брендом предприятия где проводится производственная и/или преддипломная практика, особо актуальным становится вопрос авторского права на фоне коммерческих интересов.

Конечно, отмечаемые конфликты в современном PR-образовании не единственные, но для профессионального сознания студента они являются ключевыми. Представляется, что смягчение или даже разрешение обозначенных конфликтов, может произойти благодаря нововведениям, которые ожидаются в системе отечественного образования. Так, предполагается адаптировать к PR-сфере опыт, который будет получен в результате введения с 1-го сентября 2022 года профессионалитета в фармацевтике, нефтехимии, транспорте и металлургии. Как известно, главной особенностью новой образовательной инициативы станет тот факт, что студенты, 80% профессиональной компетентности будут обретать в практической деятельности, в том числе в организациях «представителях работодателей», а 20% компетентности будет формироваться в аудитории. Конечно, в отношении профессионалитета предстоит ещё многое совершенствовать, однако с их учётом в пространстве PR-профессий, возможно введение трёх уровней учебного роста:

- PR-профессионалитет;

- PR-менеджмент;

- творческий PR-консалтинг на основе супервизии и интервизии.

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