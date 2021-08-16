Семен Багдасаров: не дай бог, нам втянуться в конфликт в Афганистане

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16 августа 2021, 14:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

В Афганистане обстановка меняется с калейдоскопической быстротой. Движение «Талибан» (запрещено в РФ) пришло к власти, президент Ашраф Гани сбежал, а афганцы, сотрудничавшие с США, и иностранные граждане штурмуют самолеты в аэропорту Кабула.

В Сети уже распространены жуткие кадры, на которых видно, как афганцы, зацепившиеся за шасси улетающего транспортного американского самолета, падают с высоты несколько сотен метров. Что касается наших граждан, в том числе и дипломатов, работающих в Афганистане, то, по словам Дмитрия Жирнова, являющимся послом России в этой стране, представители «Талибана» заверили его, что «ни один волос не упадет с их головы».

«Власть в Афганистане уже перешла к талибам, и сейчас там начнутся чистки правительства, - сказал «АН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. - Ну что ж, так обычно бывает, когда одна сила побеждает другую. Что касается нас, то у России есть две задачи, которые надо решать. Во-первых, дело, конечно, касается афганского наркотрафика…»

Напомним, что торговля наркотиками по прибыли занимает третье место после торговли нефтью и оружием, а Афганистан во время пребывания на его территории войск НАТО и, прежде всего, США вышел на первое место по производству наркотиков. Площадь опиумных плантаций в этой стране составляет более 200 тыс. га, и 90% всего героина, продаваемого в России, поступает именно из Афганистана. Так что не только наша страна, но и все соседи Афганистана в Южной и Центральной Азии бьют тревогу.

«Во-вторых, не дай бог, нам втянуться в конфликт в Афганистане в случае, если что-то будет спровоцировано по обе стороны Пянджа или Амударьи, – продолжает Семен Багдасаров. - Да, талибы берут на себя обязательства, что они не будут вмешиваться в дела Таджикистана, и, тем не менее, нам надо быть очень аккуратными, потому что там далеко не всё так просто. Замечу, что в Афганистане живет в два раз больше таджиков, чем в самом Таджикистане, так что там может быть всякое».

Напомним, 5-10 августа в Таджикистане, на полигоне Харб-Майдон, что неподалеку от границы с Афганистаном, прошли совместные учения ВС России, Таджикистана и Узбекистана, в которых было задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники. От российской стороны были привлечены более 1,8 тысячи военнослужащих, а также 420 единиц вооружения и военной техники. В переброске войск и военной техники были задействованы самолеты военно-космических сил РФ и вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы, находящейся на территории Таджикистана. Все прошло штатно.

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