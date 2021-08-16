Президент Ашраф Гани бежал, отдав Афганистан в руки «исламофашистов»

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16 августа 2021, 09:14 Александр Крохмаль, Журналист

Вчера по всему миру прозвучала шокирующая новость. Афганистана как такового уже больше не существует. К власти пришла хунта "исламофашистов", известная под именем "Талибан"* (запрещена в РФ). Законное правительство пало.

Пала и столица Афганистана - Кабул, оборона которого оказалась сломана. Сейчас талибы намерены провозгласить о создании Исламского эмирата, который окончательно закрепит их власть по всей стране. Чем ответят другие государства - пока неизвестно. Но судя по всему соседние страны не станут мириться с господством фашистского режима на востоке. Известно, что у запрещенного в РФ движения полным-полно союзников в других регионах планеты. И они несомненно воспрянут духом. Ведь их кумирам удалось захватить целое государство.

Очевидно, что миру снова придётся объединяться против общего врага. Во Вторую Мировую вся планета встала против нацистского Третьего Рейха и его союзников. Каждый, кто хоть как-то уважал свободу и честь, поднялся против германской военной машины. В случае с талибами возможен тот же вариант. "Талибан"* поддерживают далеко не все афганцы, а значит сопротивление неизбежно. Фашисты несомненно начнут репрессии против афганского населения. Едва ли они сдержат слово, данное другим странам. Словам талибов никогда не стоило придавать особое значение. Ведь для них весь остальной мир уже давно является оплотом "неверия". Вероятно они задумают и нападения на другие страны, что чревато серьёзными последствиями. Талибское государство рискует превратиться в новый, четвёртый Рейх, только уже не под свастикой, а под полумесяцем.

К счастью среди настоящих мусульман талибы считаются врагами и еретиками. Истинное учение ислама подразумевает "убийство неверного в себе", что означает "внутреннее очищение от зла и путь к духовности". Талибы же проповедуют учение, призывающее убивать тех, кто с ними не согласен. Можно сказать, что тем же самым образом в свое время поступал Адольф Гитлер. Террористы охотно идут на преступления высшей категории. Они убивают детей, женщин и стариков. Они насаждают свои безумные средневековые порядки и требуют поклонения своим вождям. Они так же как и нацисты разделяют людей на "достойных" и "недостойных". Но такое общество, которое желанно для талибов, на деле - аморальное и античеловеческое. Посему порядки талибов можно спокойно приравнять к устоям Третьего Рейха. В мире появилась новая Империя Зла. И это уже совсем не аллегория.​

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