35 лет назад катастрофа с «Нахимовым» унесла жизни 423 человек

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15 августа 2021, 19:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru

1986 год стал для СССР трагическим не только благодаря Чернобыльской катастрофе. Произошло ещё одно событие, всколыхнувшее всю страну.

31 августа 1986 года в Черном море столкнулись два судна, одно из которых затонуло. Речь идёт об "Адмирале Нахимове", крупном пассажирском лайнере, вышедшем из Новороссийска по направлению к Сочи. Он столкнулся с грузовым судном "Петр Васёв". Столкновение стало фатальным для всех. Лайнер затонул всего за 8 минут. Трагедия унесла жизни 423 человек. "Нахимов" к тому времени пережил уже более полувека. Его создали на основе ранее утраченного немцами медицинского судна под названием "Берлин". После капитуляции Третьего Рейха оно досталось СССР. Впоследствии судно превратилось в большой пассажирский пароход. В нем было место не только для сотен человек, но и для развлекательных заведений. На корабле имелись 2 бассейна, кинотеатр, салоны красоты, бар и ресторан. Это было даже на судно, а настоящий плавучий город со всеми удобствами для людей. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается.

31 августа в 22 часа пароход "Нахимов" вышел из Новороссийска и взял курс на Сочи. Из-за опоздания начальника КГБ, путешествовавшего вместе с семьёй, рейс пришлось задержать на 10 минут. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Навстречу "Нахимову" шёл другой корабль, почти такой же крупный сухогруз под названием "Петр Васёв". Маршруты и пути расхождения судов были обговорены заранее. О столкновении никто и подумать не мог. На мостике "Нахимова" подтверждали, что всё идёт по плану. Но на деле - суда шли прямо друг на друга. Когда капитаны обоих кораблей отчетливо осознали опасность, было уже поздно. Вахтенные тотчас же дали команду "задний ход". Однако это не возымело успеха. Суда были слишком тяжёлые и просто не могли разойтись за короткое время. "Васёв" вошел в "Нахимова" на скорости примерно в 10км/час. Пробой стал фатальным для пассажирского лайнера. Площадь пробоины составляла 80 квадратных метров. К тому же иллюминаторы "Нахимова" не были задраены во многих отсеках. Капитан не проследил за этим, и благодаря своей халатности, впоследствии получил суровое наказание. Большинство на лайнере погибли не только из-за затопления, но и из-за возникшей чудовищной давки. Вода проникала на палубу слишком быстро, затопляя все вокруг. Только благодаря отважной работе спасателей из Новороссийска многим пострадавшим удалось уцелеть. Выжили и два капитана, как раз для того, чтобы отправиться под суд.​

Для расследования обстоятельств трагедии была создана специальная комиссия, возглавляемая первым заместителем председателя совета министров СССР, Гейдаром Алиевым. Капитаны судов подпадали под 85 статью УК, "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта". Суд приговорил их к 15 годам лишения свободы. Но в 1992 году этих людей досрочно освободили. О чудовищной трагедии в Черном море они не забывали всю свою жизнь. Это была одна из самых трагических катастроф на море за всю историю Советского союза.​

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