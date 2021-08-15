Опасения в связи с ожидаемым приходом к власти в Афганистане талибов явно преувеличены

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15 августа 2021, 09:55 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото: KreangKrai sudachom / Shutterstock.com

Чем больше районов Афганистана переходят под контроль движения «Талибан»* (запрещено в РФ), тем яростнее пропагандистская кампания в российских СМИ типа «все пропало шеф» из известной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука».

Россиян и жителей Центральной Азии пугают выходом талибов на границы постсоветского пространства, их неминуемым вторжением в страны Центральной Азии, созданием нового «Исламского халифата», активизацией сил международного терроризма в регионе и т.п. страшилками. Якобы талибы с приходом к власти в Кабуле непременно станут угрожать безопасности стран Центральной Азии и России. Утверждается, что террористы всех мастей, сотни тысяч беженцев и тонны афганских наркотиков хлынут через плохо охраняемые границы в страны ЦА и далее в Россию и т.д.

Хотелось бы компенсировать невежество некоторых российских псевдоэкспертов, падких на сенсации СМИ и вкратце напомнить, что движение «Талибан» является чисто афганским оппозиционным движением с радикальными исламистскими взглядами суннитского толка, но без претензий к экспансии в регионе или на завоевание мирового господства. В отличие от «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ), талибы не провозглашают джихад (войну с неверными) по всему миру. Более того, талибы стремятся довольно жестко пресекать на контролируемых ими территориях деятельность любых иностранных исламистских группировок.

За 20 лет присутствия войск США и НАТО в Афганистане движение «Талибан» претерпело значительные идейные и организационные изменения. Новое руководство ДТ давно уже дистанцировалось от «Аль-Каиды», добивается снятия с себя ярлыка террористической организации и легализации как политической силы и полноправного представителя афганского народа. Если раньше талибы опирались в основном на пуштунские племена и миллионы афганских беженцев в пакистанском приграничье, то сейчас они весьма активно работают и взаимодействуют с национальными меньшинствами страны (узбеки, таджики, туркмены, киргизы, другие).

Авторитет и влияние талибов среди сельского населения и отдельных городов Афганистана неуклонно растет и уже сейчас гораздо выше влияния официальных властей. Правительство Ашрафа Гани в Кабуле считается чуждым народу, марионеточным, поскольку держится на военной и финансово-экономической помощи США и стран Запада. Провинциальные афганские власти и элиты стремятся дистанцироваться от центрального правительства и пытаются договариваться с лидерами талибов.

По мере вывода войск США и НАТО из Афганистана сила и мощь центральных афганских властей сжимаются как «шагреневая кожа». По данным экспертов, талибам потребуется совсем немного времени, чтобы прийти к власти в Афганистане с помощью военной силы. Как показывают события последних дней, армия и другие силовые структуры страны не горят желанием воевать и умирать за насквозь прогнившее, коррумпированное правительство А.Гани и уклоняются от вооруженных столкновений с талибами. Некоторые подразделения разоружаются и расходятся по домам, другие переходят на сторону талибов или укрываются в соседних странах в качестве беженцев.

Новый виток гражданской войны в Афганистане могло бы предотвратить более активное участие Кабула в переговорном процессе с талибами в Дохе, Тегеране, Москве, Стамбуле или других столицах. Но кабульские временщики оказались явно не готовы к равноправному диалогу с талибами, всячески цепляются за власть и свои привилегии, просят новые поставки оружия за рубежом, рассчитывают на авиаудары ВВС США и их союзников по НАТО по наступающим оппозиционерам. Мирная интеграция талибов во власть, общество и силовые структуры всячески саботируются центральными властями. При таком раскладе повсеместное наступление отрядов ДТ вполне логично и объяснимо.

Таким образом, хотелось бы предостеречь российские СМИ от развязывания очередной истерии в связи с возможным приходом к власти в Кабуле движения «Талибан». Это чисто внутри афганское дело и следует уважать выбор афганского народа. Никакой явной или мнимой угрозы России и или ее союзникам в странах Центральной Азии талибы пока не представляют. Даже миф о росте наркотической угрозы с афганского направления не выдерживает критики. Производители опиатов и наркоторговцы будут по-прежнему удовлетворять спрос потребителей этой группы наркотиков в странах Центральной Азии, России и на постсоветском пространстве. Часть наркотиков будет и дальше следовать транзитом через Россию, Украину, Молдавию и Белоруссию в страны Восточной Европы. Возможная смена власти в Кабуле, скорее всего, никак не повлияет на объемы производства и поставок через границы соседних государств афганских наркотиков. Это, прежде всего, проблема социальная в самих странах-потребителях опиатов и самым тесным образом связана с уровнем коррупции в их властных и силовых структурах.

Не исключено, что совсем скоро правительство талибов в Афганистане запросит в Москве агреман на своего дипломатического представителя (посла) в Российской Федерации.

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