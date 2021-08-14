К окончанию Второй мировой войны

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 августа 2021, 19:39 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

Начавшаяся первого сентября 1939 г., Вторая мировая война вторжением фашистской Германии в Польшу, закончилась второго сентября 1945 г. Длившаяся шесть лет кровавая бойня, принесла неисчислимые бедствия человечеству, окончилась переделом карты мира и разделом его на две системы: капиталистическую и социалистическую. Как показало дальнейшее развитие истории, капиталистическая система, используя изощрённые методы, вроде бы победила. Но, как говорят, ещё не вечер, и коммунистический Китай ещё демонстрирует превосходство социализма в его обновлённом виде. И этот факт замалчивают в современном мире.

В этой связи хочется привести воспоминания Петра Ивановича Мельникова, военного корреспондента Забайкальского фронта из его записок военного корреспондента «В Маньчжурском походе» на митинге в городе Дальний (Далянь) в день окончания второй мировой войны. Глава называется «В Чан чуне» (центр провинции Герин), и очень актуальна в наши дни, когда идёт фальсификация истории. Сегодня как никогда ценны свидетельства очевидцев тех исторических событий.

Я прочёл «Записки военного корреспондента» и хочу поделиться впечатлениями автора о митинге, состоявшемся 73 года назад, выделив только два момента:

- … Если существуют на свете краски, способные передать полноту счастья и восторг людей, то мы видели их в тот день на привокзальной площади Дальнего…



«Сердечная наша благодарность командирам и бойцам Красной Армии, освободившим нас из японской неволи!» - было написано на множестве плакатов.



На трибуну поднялся член организационного комитета Общества советско-китайской дружбы. Открылся митинг.



- Чёрные дни Китая позади – страстно говорил оратор. – Красная Армия принесла многострадальному китайскому народу свободу и мир. В этой величайшей из всех известных в истории войн Советский Союз показал себя могучей и непобедимой мировой державой, покрывшей себя вечной славой на полях сражений в Европе и Азии. В глазах всех честных людей мира Советский Союз является самым верным поборником свободы и демократии. Наше спасение, наше счастье, счастье наших детей и будущих поколений - в нерушимой дружбе Китая с Советским Союзом.





После выступления представителя советского командования митинг под бурные рукоплескания принял резолюцию, в которой говорилось:



«День 18 сентября был чёрным днём для китайского народа. В этот день в 1931 году японцы начали оккупацию Маньчжурии. Четырнадцать лет нёс китайский народ постыдное ярмо бесправия и угнетения.



Героическая Красная Армия разгромила полчища японских милитаристов в Маньчжурии, помогла нам освободиться от японского ига и воссоединиться со всем народом Китайской Республики. Мы всегда видели в лице Советского Союза своего верного, бескорыстного друга. Теперь, после полного разгрома Японии и заключения советско-китайского договора, дружба СССР и Китая стане ещё более крепкой. Сбылись пророческие слова великого вождя китайского народа, основателя и первого президента Китайской Республики Сунь Ят-сена, сказавшего в 1924 году о том, что «настанет день, когда СССР будут приветствовать в свободном Китае как друга и союзника». И что в великой борьбе за освобождение угнетённых народов оба союзника придут к победе рука об руку. В дружбе с Советским Союзом Китай уверенно пойдёт по пути прогресса и подлинной демократии!»



И вот уже нет Советского Союза, а Китай продолжает путь особого социалистического развития….



Второй момент, это беседа с профессором Алексеем Павловичем Хионином, автором русско-восточных словарей, в том числе и русско-китайского, жившего в Китае и хорошо знавшим его историю.



«Профессор хорошо знал Китай, и я решил спросить его, почему эта страна, насчитывающая несколько сот миллионов жителей и имеющая древнейшие историю и культуру, так часто терпела жестокие поражения от маленькой Японии. Почему Китай отстал от Европы, Америки и даже Японии? Неужели в Китае нет, кроме коммунистов, людей, способных понять, какие блага для нации несут единство, демократия и прогресс?



- Такие люди, безусловно, есть, - ответил профессор. – Они идут за коммунистами, активно поддерживают их. Но как бы это сказать… Другие державы, проникшие в Китай, были заинтересованы в том, чтобы в стране не было единства: только при этом условии можно было прибрать её к рукам. А расколоть Китай оказалось нетрудно. Среди старых военных и политических авантюристов всегда можно было найти таких, кто во имя личных выгод готов предать нацию и верно служить завоевателям.

Алексей Павлович помолчал с минуту, видимо припоминая что-то, потом продолжал:



- Слышали вы что-нибудь о таких группировках, ка «Сиси», «Вампу» и другие? Они входят в гоминдан, они молились на Гитлера и Муссолини, они сплотили банды «синерубашечников» и вооружили их кистенями и дубинками. Внутри гоминдана они грызутся за место поближе к казённой «чашке риса». Но когда дело идёт о схватке с демократами, они выступают сообща, как волкодавы, как сторожевые псы финансовой олигархии, ростовщиков, «диких» помещиков и нуворишей – тёмных дельцов, богатства которых высосаны из народа, раздавленного военными бедствиями. Нападение войск Янь Си-шана на Восьмую коммунистическую армию, надо полагать, их рук дело…. И какой момент выбрали эти подлецы! За месяц до общего наступления России, Америки и Англии на Японию!.. Мало того, главари этих группировок отлично знали, что китайский народ в тревоге, что его пугает призрак гражданской войны, что в стране царит разгул реакции, что растёт безработица…. Вы слышали цифру: сто миллионов голодающих?! Ведь это сто миллионов трагедий!



Хионин говорил ещё что-то, но я уже слушал его рассеяно. Как зачарованный смотрел я на бурлящую площадь. Она напоминала цветущую долину роз.



Не напоминает ли Вам такое сегодняшнее состояние многих стран в мире? Вторая мировая война не окончилась, она перешла в другую фазу. Как говорил Юлиус Фучик – Люди будьте бдительны!

Основание: П.И. Мельников, «В Маньчжурском походе» (записки военного корреспондента), Сборник «На земле, в небесах и на море» ( рассказывают фронтовики 1941-1945), Сборник первый, Москва -1979 . Стр. 313-359.

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