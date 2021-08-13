Вслед за Грецией пожары охватили часть Италии

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13 августа 2021, 21:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: @TKkturan/Twitter

Аномальная жара (а может быть и действия террористов) вызвали масштабные лесные пожары сразу в нескольких государствах. В Турции и Греции уже дошло до обращения за помощью к иностранным державам.

Сейчас на очереди Италия. Недавно лесные пожары вспыхнули в нескольких областях Апеннинского полуострова. Возле Рима создаётся экстренная ситуация. Жителей пригорода Тиволи поспешно эвакуируют. Спасатели работают, не покладая рук, и вывозят людей из опасных зон. Сильные возгорания отмечены в Калабрии, Кампания и на подконтрольных Италии островах. Синоптики винят во всём африканский циклон, благодаря которому температура воздуха повысилась до +45 градусов. Местами она могла достигнуть отметки в +49 градусов. Такая жара представляет прямую опасность для жизни человека.

В Южной Италии дошло до человеческих жертв. Пожары унесли уже пять жизней. Последним в списке погибших значится 77-летний фермер Дзавалья, безуспешно пытавшийся спасти свой скот. Его обугленное тело было найдено спасателями близ города Гроттерия. В Калабрии местная администрация обратилась к правительству Рима с запросом о введении чрезвычайной ситуации. Тысячи гектаров лесов и пастбищ уже опустошены пожарами. В районе горного массива Аспромонто наиболее серьёзные возгорания. Двое из списка погибших были обнаружены там совсем недавно. Точное количество жертв всё ещё остаётся неизвестным. Руководство Национального парка Аспромонте требует привлечения вооружённых сил для борьбы с возгораниями. С этой идеей согласны многие итальянцы в соцсетях. По их мнению, ситуация уже давно вышла из-под контроля и требует немедленного вмешательства.

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