Во Франции, несмотря на протесты, власти придерживаются мер строгой вакцинации

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13 августа 2021, 20:04 Александр Крохмаль, Журналист

Коронавирус продолжает своё распространение по Франции. Сейчас количество заражённых в этой стране уже приближается к отметке в 6.5 миллионов (на данный момент – 6.47 млн случаев). В сутки заражается почти до 30 000 человек. 113 тысяч уже умерли от осложнений. Всему виной – свирепствующий в мире «дельта» штамм коронавируса, который признан наиболее заразным и смертельным из всех «ковидных» форм. Небывалый уровень заболеваемости отмечен в заморских департаментах Франции. По недавним сведениям, в Мартинике и Гваделупе реанимационные отделения переполнены. Всех туристов уже попросили покинуть острова.

На европейской территории Франции ввели самые строгие меры ограничений по меркам демократов. Санитарные пропуска требуются для посещения крупных торговых центров, ресторанов, кинотеатров и концертных залов. Также без сертификатов невозможно совершить авиапутешествия или проехаться на железнодорожном транспорте. Автобусы так же подпадают под меры ограничений. Пропуска требуются и при посещении медицинских учреждений. Согласно опросам, многие французы поддерживают инициативу правительства Макрона по сдерживанию пандемии. Но всё же внушительная часть населения считает, что принятые меры больше похожи на действия вишистов или даже Третьего Рейха. Из-за этого по всей стране то и дело вспыхивают масштабные акции протеста. Основная цель протестующих – добиться отмены QR-кодов и «ковидных» пропусков.

Некоторые владельцы бизнеса с недоверием относятся к принятым законам о «ковидных» сертификатах. В отдельные рестораны можно попасть абсолютно каждому человеку. Никто никого не проверят на наличие специальных документов и QR-кодов. Например, в Марселе владельцы ресторанов вообще не поддерживают правительственные меры. Однако полиция предупреждает жителей страны, что при отсутствии сертификатов можно получить штраф размером в 135 евро. Согласно новым постановлениям властей, вакцинация должна усилиться. Законы требуют, чтобы все медработники были привиты до 15 сентября.

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