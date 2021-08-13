В Британии убили семью из 5-ти человек

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13 августа 2021, 18:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Eadaily

Фото из открытых источников

В Соединённом королевстве массовые убийства – настолько редкое явление, что если они всё-таки случаются, их предпочитают обсуждать в газетах и журналах. В отличие от США, здесь преступления со стрельбой происходят не так часто. Но в этом году Британия столкнулась с массовой расправой над целой семьёй.

Убийство произошло в городе Плимут на юго-западе Англии. Как утверждают очевидцы, неизвестный мужчина, вооружённый полуавтоматическим оружием, ворвался в один из частных домов. Там он поспешно открыл огонь по находящимся внутри людям – матери и её малолетней дочери. Затем убийца предпринял попытку скрыться и побежал через парк за домом. В парке он застрелил ещё двоих человек, выгуливавших собак.



Две женщины и двое мужчин скончались на месте. Спасти их так и не удалось. Вскоре умерла ещё одна пострадавшая, в которую убийца выпустил несколько пуль. Она скончалась уже в больнице. Все усилия врачей оказались напрасными. Через некоторое время было обнаружено тело самого преступника. Оно находилось в ближайшем от места преступления районе. Мотивы действий стрелка и его общее психическое состояние, побудившее на массовую расправу, пока что устанавливаются полицией. Однако правоохранители чётко заявили, что инцидент никак не связан с терроризмом. Произошедшее в Плимуте вызвало настоящий шок у жителей Британии. Жестокое убийство обсуждают даже в верховном правительстве, не говоря уже про обычные соцсети.

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