Больницы США переполнены детьми из-за «дельта» штамма

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 августа 2021, 08:50 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Коронавирус продолжает своё распространение по миру. США до сих пор остаются на первом месте по числу заражений. «Дельта» штамм, разросшийся по всем Штатам, фактически обнулил все предыдущие результаты «ковидной» борьбы. Индийская форма коронавируса бьёт уже по каждому гражданину США, включая детей. Причём, дети болеют практически так же тяжело, как и взрослые. Ситуация ухудшается с каждым днём. По данным центров по контролю заболеваний США, более 1.6 тысяч детей были госпитализированы с коронавирусом только за последнюю неделю. Это на 27% больше, чем неделей ранее. В Калифорнии из-за пандемии даже ввели обязательную вакцинацию для всего персонала школ.

В Луизиане отмечалось огромное количество больных детей ещё неделю назад. Больницы там оказались переполнены. Глава здравоохранения Теннеси заявила, что к концу выходных у неё может сложиться почти такая же ситуация. В Арканзасе свободны только две палаты интенсивной терапии, остальные все заняты заболевшими детьми. Проблема кроется ещё и в том, что в вышеупомянутых штатах практически нет никаких детских больниц. Люди там неохотно вакцинируются, и в целом относятся к прививкам негативно. 70% родителей, сторонников республиканской партии, считают, что надевать маски для школьников – это как минимум, странно, и необходимостью не является вовсе.

Как известно, дети сильно подвержены «дельта» штамму. В отличие от предыдущих версий коронавируса, «дельта» опасна для каждого человека. Среди симптомов отмечаются потеря вкуса, запаха, головокружение и тошнота. Также есть сведения об онемении конечностей у некоторых больных и серьёзных проблемах с кишечником. Доподлинно неизвестно, сколько детей может болеть несколько месяцев. По оценке национальных институтов США, этот показатель может доходить до 14%. Пока что от «дельта» штамма никто из детей не умер, и власти надеются, что ничего подобного не случится в будущем. Наиболее серьёзную опасность этот штамм представляет скорее для взрослых, чем для детей.

Эксперты полагают, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Всему виной – наступление осени и следующие за ней эпидемии гриппа. Грипп может серьёзно осложнить положение тех, кто уже переболел «ковидом». К тому же внимание врачей сейчас приковано только к проблемам коронавируса.

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